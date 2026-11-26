美國近期針對產能過剩及相關產業政策展開301調查，市場關注後續關稅措施對台灣產業的影響。PVC業者華夏（1305）昨日指出，若以15%左右稅率且不疊加來看，對台灣塑化產業相對有優勢；就PVC產品而言，美國本身為PVC主要生產國，若就大宗的PVC粉產品來說，原本美國就不是台廠目標市場；影響較大的可能是差異化產品，但由於鎖定相對高單價的市場，因此具一定成本轉嫁能力。

華夏表示，這波301調查主要聚焦各國產能過剩及政府補貼情況，其中，中國及部分東南亞國家可能面臨較高的政策風險。相較之下，台灣目前在關稅待遇上具一定優勢，若政府能爭取更有利的稅率，對整體產業將帶來幫助。

不過，若從PVC加工產品來看，關稅影響仍須視個別產品而定。華夏指出，公司部分加工產品具有較高單價及產品差異性，競爭並非完全取決於價格，因此面對關稅成本增加，仍具一定轉嫁能力，對產品獲利的影響相對有限。不過，若台灣最終能取得較具競爭力的關稅條件，將有助於提升台灣產業在國際市場的競爭力。