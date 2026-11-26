全球經濟環境快速變遷，企業接班面臨挑戰。商業發展研究院26日舉行第14期「基業長青創二代經營實學班」始業式，商研院董事長許添財勉勵企業第二代，接班不只是承接上一代的事業與成果，更重要的是承擔引領企業持續成長、開創新局的責任，並應培養「新商學」與「信任治理」兩大新領導力。

許添財表示，面對全球經濟環境快速變遷及AI代理的蓬勃發展，企業經營者必須具備前瞻視野與創新思維，積極掌握科技帶來的轉型契機，重新思考企業經營模式與競爭優勢。

許添財指出，傳統管理學永遠面臨「品質、效率與規模」只能三擇二的困境。「新商學」則可以極低的邊際成本，同時提供百萬人等級的「專家級客製化服務」，一舉打破傳統商業模式的物理極限。不過，他強調，企業必須進行「人機協作」的領導力重塑與組織形態解構，讓企業經營從單點效率競爭走向網狀生態共創。

至於「信任治理」，許添財表示，當算力與演算法普及，商業模式的深度取決於生態系協作的密度。數位網路時代的企業經營，本質上是看誰能用制度與科技把「信任成本」降到最低，以聚集最多的跨界創新夥伴，實現「數據共享、風險共擔與價值共創」的指數級永續創生。

商研院表示，第14期「基業長青創二代經營實學班」共吸引16位來自北中南各地的企業主與第二代經營者參與，涵蓋生物科技、建設、會計、能源、資訊管理、工程及車業等多元領域。

始業式當天也邀請商研院院長王建彬主講「數位時代創新商業模式」，以及雄獅旅遊董事總經理黃信川講授「旅遊創新服務商模」。王建彬表示，「基業長青創二代經營實學班」以「高階領導」為核心，強調理論與實務並重，透過「做中學」的教學方式，自開辦以來，已培育超過250位來自全台各地、不同產業的企業第二代經營者，逐步建立跨產業的交流網絡。