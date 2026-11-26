美國公布14國最新「結構性產能過剩」301調查報告，台灣獲得301關稅建議稅率為最低級別「15%不疊加」。外界關切占我國輸美七成多的半導體及資通訊的232關稅，對此，經濟部26日表示，美國尚未提出，但我方亦已於今年初台美簽署「台美投資備忘錄」（投資 MOU）預先取得最惠待遇。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅。經濟部表示，其中台灣與日本、韓國、歐盟、瑞士等，同屬最低稅率級別，為「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」。

經濟部表示，美國本次調查報告為建議措施，待明年1月公眾意見徵詢、公聽會等相關301法定程序完成後才會定案。

經濟部表示，台美已於今年初簽署MOU及對等貿易協定ART，分別就占我國輸美七成多的半導體及資通訊等產品取得232優惠待遇，以及占我國輸美兩成多的傳統工業及農業產品取得對等關稅「15%不疊加MFN」的優惠待遇。

經濟部說明，今年5月起，包括汽車零組件、無人機、航空器零組件中的鋼鋁銅、木材及其製品等多項232關稅優惠待遇已逐步落實；半導體及衍生品的232關稅雖尚未提出，但我方亦已於MOU預先取得最惠待遇。

經濟部表示，在這次產能過剩301調查定案前，台灣輸美的傳統工業等產品仍適用強迫勞動301關稅10%不疊加MFN全球最低稅率。美方於7月23日公布第一項「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告之最終稅率，台灣與歐盟同屬最低稅率級別，我國另有2,231項輸美產品豁免該301關稅。

經濟部強調，未來政府的目標，是確保301最終結果稅率符合ART談判結果，跟日、韓、歐盟，取得完全一致的最低級別稅率，並優於越南等東南亞國家，讓產業持續保持競爭力。

經濟部表示，台灣經濟表現優異，產業接單動能強勁。台灣2026年經濟成長率全年可望超過12%，出口金額累計今年到10月已達 7,583 億美元，年增47.7%。而且，台灣產業在美國市場不僅站得穩，市占率還在擴大，讓台灣穩居美國第三大進口來源國。