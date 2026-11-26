美國公布14國最新「結構性產能過剩」301調查報告，經濟部表示，台灣獲得301關稅建議稅率為「15％不疊加」，為最低級別，經濟部認為，已鞏固既有談判成果，對我國產業而言，利益及競爭優勢可獲得確保。

經濟部指出，美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅，其中台灣與日本、韓國、歐盟、瑞士等，同屬最低稅率級別 ，為「15%不疊加MFN（最惠國待遇） ，且不再疊加強迫勞動301關稅」。

不過，此次調查報告為建議措施，尚待明年1月公眾意見徵詢、公聽會等相關301法定程序完成後，才會定案。

經濟部表示，台灣經濟表現優異，產業接單動能強勁，2026年經濟成長率全年可望超過12%，出口金額累計今年到10月已達7583億美元，年增47.7%，且台灣產業在美國市場不僅站得穩，市占率還在擴大，讓台灣穩居美國第三大進口來源國。

台美今年初簽署合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），分別占我國輸美七成多的半導體及資通訊等產品取得232優惠待遇，以及占我國輸美兩成多的傳統工業及農業產品取得對等關稅「15%不疊加MFN」的優惠待遇。

今年5月起，包括汽車零組件、無人機、航空器零組件中的鋼鋁銅、木材及其製品等多項232關稅優惠待遇已逐步落實；半導體及衍生品的232關稅雖尚未提出，但台灣也在MOU預先取得最惠待遇。我國在台美協議取得優惠待遇，逐步落實。

經濟部同時表示，此次產能過剩301調查定案前，台灣輸美的傳統工業等產品仍適用強迫勞動301關稅10%不疊加MFN，為全球最低稅率。美方於7月23日公布第一項「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告的最終稅率，台灣與歐盟同屬最低稅率級別，我國另有2231項輸美產品豁免該301關稅。

經濟部說明未來目標，是要確保301最終結果稅率符合ART談判結果，與日、韓、歐盟，取得完全一致的最低級別稅率，並優於越南等東南亞國家，讓產業持續保持競爭力。