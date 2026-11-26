美國貿易代表署（USTR）公布301調查結果，對台建議關稅最高15%，且不與既有關稅疊加，屬全球最低級別。全國工業總會26日提出三大建言，呼籲政府確保台美既有談判成果，企業則應全面檢視供應鏈及營運風險。

工總指出，美方目前提出的建議關稅措施，採不與最惠國待遇（MFN）及相關既有關稅重複疊加的方式計算，顯示台美雙方既有貿易協商成果仍具有一定保障。不過，美國對製造業政策、供應鏈來源、產業支持機制及市場競爭條件的審查將持續深化，企業不能僅以目前建議稅率作為判斷依據。

工總表示，美國此次301調查係從製造業回流、供應鏈安全及產業競爭力等政策目標出發，將全球製造業產能、政府支持措施及貿易順差等因素納入評估。但台灣長期透過出口導向、產業聚落、研發投資及企業自主創新建立國際競爭力，不應簡化為政府干預或產能過剩問題。

針對此次調查結果，工總提出三大建言。

第一，企業不能只關注關稅稅率，應全面檢視供應鏈及營運風險。工總建議，企業應密切關注後續法定程序、關稅適用範圍、產品豁免條件及協商進展，重新盤點輸美產品的海關稅則號列（HS Code）、原產地認定、既有232及301關稅措施，以及客戶合約與成本分攤機制。

同時，企業應強化供應鏈透明度及原產地管理，建立可追溯機制，並考量市場需求、成本、人才、能源、物流及地緣政治風險，加速市場及生產布局多元化，而非單純以移轉生產基地因應關稅。

第二，政府應積極與美方溝通，確保既有台美協商成果及產業利益。工總呼籲，政府應確保台美協議及相關承諾一致，避免關稅重複課徵、政策變動或適用範圍不明，增加企業經營的不確定性。

針對美方報告涉及的產業政策、政府支持、研發投資、產業聚落及金融機制等議題，政府應提出具體數據，向美方說明台灣產業發展係基於市場需求、企業投資及全球分工。

工總也建議，政府應建立跨部會及產業公協會的常態性協商機制，在後續美方公聽會及書面意見程序中充分反映產業立場，並提供中小企業關稅諮詢、原產地規則、法規遵循及市場拓展等實質協助。

第三，政府與產業應共同強化台灣製造業韌性。工總指出，未來全球製造業競爭將不僅取決於技術、成本及效率，更涉及市場准入、政策風險、供應鏈透明度與國際信任。

工總期盼，台美雙方透過持續溝通及協商，降低貿易政策不確定性，維持公平、穩定及可預期的貿易環境，使台灣產業持續在全球市場發揮競爭優勢。