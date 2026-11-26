美國貿易代表署（USTR）公布對台灣等14個經濟體製造業結構性產能過剩之301調查結果，工總表示，對台灣而言，美方目前提出最高15%的建議關稅措施，並採不與最惠國待遇（MFN）及相關既有關稅重複疊加的方式計算，屬全球最低級別，顯示台美雙方既有貿易協商成果仍具有一定保障。

工總表示，美國本次301調查係從其製造業回流、供應鏈安全及產業競爭力的政策目標出發，將全球製造業產能、政府支持措施及貿易順差等因素納入評估，台灣長期以出口導向、產業聚落、研發投資及企業自主創新建立國際競爭力，相關產業政策與產業發展歷程應從市場機制、全球供應鏈分工及企業實際營運情況加以理解，不能簡化為政府干預或產能過剩的問題，尤其台灣製造業多為高度國際化的企業，生產布局、投資決策及供應鏈分工，均係因應全球市場需求與國際競爭而形成。

工總表示，美國對製造業政策、供應鏈來源、產業支持機制及市場競爭條件的審查將持續深化，企業面對的國際貿易風險已由關稅問題擴展至政策、供應鏈、勞動、金融及永續治理等多重議題。企業不能僅以目前建議稅率作為判斷依據，而應提前做好風險管理及市場布局。

工總提醒產業界，不能只關注關稅稅率，應全面檢視供應鏈及營運風險，企業應密切關注後續法定程序、關稅適用範圍、產品豁免條件及相關協商進展，並建議重新盤點輸美產品及關稅風險：企業應掌握產品HS Code、原產地認定、適用關稅、既有232及301措施、客戶合約與成本分攤機制，避免因政策變動而產生額外成本及履約風險。

工總也建議，強化供應鏈透明度及原產地管理，企業應盤點原材料、零組件及關鍵供應商來源，特別是涉及第三國轉運、跨國加工及非市場經濟體投入品的情況，建立可追溯的供應鏈管理機制，降低原產地認定及合規風險。

工總建議加速市場及生產布局多元化，企業應依市場需求、成本、人才、能源、物流及地緣政治風險，適度調整全球生產與投資布局，提升供應鏈韌性，而非單純以移轉生產基地作為因應關稅的策略。

工總建議，提升企業政策與法規應對能力，除關稅外，企業應持續關注美國對勞動權益、環境、政府補助、金融支持及供應鏈安全等議題的要求，強化法遵、資料管理及與國際客戶溝通能力。

工總也表示，本次調查對台灣產業政策與製造業發展模式提出多項質疑，政府應積極與美方進行政策溝通及技術性協商，避免調查內容對台灣產業競爭力、企業投資信心及未來市場拓展造成不必要的影響。

工總也建議政府，確保既有台美貿易協商成果落實、建立產業政策事實與數據說明機制、強化政府與產業界的協調平台、建議政府建立跨部會及產業公協會的常態性協商機制，並提供中小企業實質協助。

工總表示，全球製造業正面臨產業政策競爭、供應鏈重組、地緣政治及貿易規則變動等多重挑戰。台灣產業在全球供應鏈中具有重要地位，但未來競爭將不僅取決於技術、成本及效率，更涉及市場准入、政策風險、供應鏈透明度與國際信任，因此，特別更期盼台美雙方能透過持續溝通及協商，降低貿易政策不確定性，維持公平、穩定及可預期的貿易環境，使台灣產業得以持續在全球市場中發揮競爭優勢。