美國祭出關稅措施後，台美簽署投資合作備忘錄（MOU），外界關注雙方投資進展。行政院副院長鄭麗君26日表示，台美投資MOU不受美國最高法院判決影響，企業赴美布局均有規劃，經濟部也定期彙整掌握。政府的角色，是協助業者與美國商務部協商豁免清單，並預先爭取日後若有232半導體關稅，業者應享的零關稅配額。

鄭麗君指出，1月簽署MOU後，美方已落實MOU載明、屬232調查範圍產品的優惠待遇。MOU分為兩層：一是企業自主規劃投資2,500億，二是融資信保，上限同為2,500億，由國發基金與參與融資的銀行共同構成、分期進行，第一期基金規模為12.5億美元，政府扮演信保角色，支持金融機構提供融資。她說，談判時已了解企業中長期布局，與企業現在的作為相當一致。

鄭麗君說，企業一旦決定赴美投資，經濟部就會與美國商務部協商，將設廠營運所需的原物料、設備與零組件納入豁免，這是我國在MOU取得的優惠，政府要確保業者取得。此外，美方須協助提供土地、水電與簽證，目前也正積極爭取美方就簽證提供台灣專案的支持。她表示，希望美國政府在企業投資時，給予零關稅配額、配額外優惠與物料豁免，以降低成本。

經濟部長龔明鑫補充，台美雖簽有投資MOU，但最重要的是反映企業投資的必要性與需求，例如半導體業赴美投資，是因為目前訂單非常滿、產能有需要，因此希望政府爭取權益，讓業者順利落地。

至於外界關注的阿拉斯加投資案，鄭麗君表示，中油在去年4月台美開始談判前，就已評估這項布局，是基於能源韌性、多元來源與降低風險的考量，與301調查沒有關係。龔明鑫則說，長約部分因卡達風險較高，將一部分移到美國，有助降低風險、提升能源韌性。

鄭麗君最後強調，政府全力支持產業深根台灣，AI需求仍強勁、中長期看好，企業積極在國內擴大設廠，經濟部、國發會等各部會都在協助，台灣仍將是全球高科技產能、創新體系與最先進技術的關鍵角色。