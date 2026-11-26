美國宣布產能過剩301調查建議稅率，台灣取得最高15%不疊加最惠國待遇（MFN）。經濟部長龔明鑫26日表示，企業界原本擔心兩波301關稅加總會超過15%，結果揭曉後「鬆了一口氣」，他並指昨天台指期在消息公布後恢復正成長。

龔明鑫說，企業界從去年32%一路談到15%不疊加，立足點與其他國家平等，因此不怕競爭。他說，稅率由現行10%增加5%屬暫時性，副院長鄭麗君已承諾最終回到15%不疊加。他認為，台灣因第一波301稅率較優惠，已搶下不少訂單，即使未來各國都是15%不疊加，優勢仍在。

不過外界對於美方在報告中提到可能還有25%的替代稅率的潛在憂慮，龔明鑫表示，雙方仍應回歸台美對等貿易協定（ART）規範、彼此遵守，「就沒有25%的問題」。

此外，美方也在報告中指出台灣以政策扶持產業的相關疑慮，龔明鑫說，政策讓產業生態系更完整，對生產與產業效益是提升的，依投資合作備忘錄（MOU）是要把聚落效果複製到美國，其他項目也會依MOU與ART檢視處理。

他說，今年第3季經濟成長率概估14.36%，全年可望超過12%；10月出口967億美元，年增58.9%，創單月新高，1至10月累計7,583億美元，明年可望突破1兆美元；外銷訂單1至10月逾9,400億美元，全年可望突破1.1兆美元；第3季製造業產值年增43.09%，連續11季正成長。

根據經濟部簡報顯示，今年前三季工業產品對美出口2,069億美元，年增60%，美國進口市占率增加2.9個百分點至8.6%，為美國第三大進口來源國；電子資訊出口1,805億美元，年增72.5%，非電子資訊264億美元，年增5.7%。

簡報指出，232關稅涵蓋對美出口76%，301關稅占24%。汽車零組件、木材及其製品、無人機為15%不疊加，航空零組件用鋼鋁銅為0%；半導體雖未公布正式稅率，台灣已在投資合作備忘錄（MOU）預先取得免稅配額，赴美投資產能2.5倍免稅，配額外15%或從其低。簡報稱，232關稅不確定風險已消除，301則有信心最終稅率反映談判結果。

301部分，強迫勞動稅率10%不疊加，台灣享2,231項豁免，其中工業產品1,909項、農產品322項；產能過剩報告列2,232項。與日韓12.5%相比，台灣低2.5個百分點；最終若為15%不疊加，將與日、韓、歐盟一致。越南現為12.5%加MFN，目標為20%加MFN。