美國公布「結構性產能過剩」301調查報告，我國獲得建議稅率為15％不疊加MFN。行政院副院長鄭麗君26日表示，預計最終結果會在明年初出爐，不過後續仍有法定程序需要完成。外界關注那這樣是否有美規車零關稅進口壓力？鄭麗君表示，交通部、環境部等跨部會已做好與美規車對接的準備，待ART送國會生效後將配合時程落實。

對於301調查結果最終何時出爐，且後續程序還有哪些？鄭麗君表示，待美方完成產能過剩301調查程序，確認鞏固台美對等貿易協定（ART）爭取到的15%不疊加優惠待遇後，政府才會將ART連同投資合作備忘錄（MOU）文本一併送交國會。她說，這取決於美國明年初何時完成產能過剩301調查的後續程序。

另外，對於美規車零關稅部分。鄭麗君則表示，在美規車進口部分，交通部、環境部等跨部會已做好與美規車對接的準備，目的是開放美國製車輛進口，同時符合我國安全、排放等相關標準，也已編列相關預算，待ART送國會生效後，將配合時程落實。

經濟部長龔明鑫補充，程序上是ART先生效，之後關稅還要修法，才會真正落實，另有一些程序要走。

美方公布的產能過剩301調查報告，預計於2027年1月5日前徵詢各界意見，1月25日起舉行公聽會，鄭麗君稍早表示，預期最終報告在明年1、2月出爐。