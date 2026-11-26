近期台股震盪加劇，外資與對沖基金的放空操作再度成為話題。回顧1997至1998年亞洲金融風暴，國際對沖基金（外界普遍點名喬治·索羅斯旗下的量子基金）也曾將矛頭指向新台幣。

雖然央行官方檔案僅記載「境外投機客」與「外商銀行利用制度漏洞」，並未直接點名索羅斯，但時任央行總裁彭淮南於1998年5月祭出鐵腕禁令，成功切斷「無本金交割遠期外匯（NDF）」的套利通道，讓台灣免於重演泰銖、印尼盾崩盤逾50%的慘劇。

金融風暴蔓延 彭淮南臨危受命

這場攻防始於1997年7月泰國放棄固定匯率制，亞洲貨幣接連重貶。台灣央行最初死守1美元兌27.5元防線並拋售約1,500億元新台幣外匯存底，直到同年10月17日時任總裁許遠東為避免耗盡存底才宣布棄守，當時市場也傳出量子基金在新加坡摩根台指期貨大舉放空台股，引發股匯雙殺。

1998年2月許遠東不幸於大園空難罹難後，彭淮南於2月25日臨危受命接任總裁，當時新台幣已貶破32元大關，國際炒家更進一步利用NDF漏洞加大狙擊力道。

炒家無本放空 央行揭人頭對作漏洞

當時國際炒家放空新台幣的核心武器在於NDF的高槓桿特性。由於NDF到期不需實際交割新台幣本金，只需結算匯率差額，投機客只要極低保證金就能在海外開出超高槓桿空單；而外商銀行在台分行賣出NDF後，為規避台幣貶值虧損，必須立刻在台灣即期市場狂買美元現貨避險，進而把台幣越打越低、吸引更多空單湧入。

央行金檢更抓包，部分外商銀行為突破NDF部位限額三分之一的規定，竟私下找國內特定企業法人進行「人頭對作」，藉此軋平帳面部位，源源不絕承接海外投機單。

祭出反制三部曲 斬斷炒匯槓桿

面對這套精密的套利結構，台灣政府隨即啟動「反制三部曲」全面圍堵：

全面封殺NDF 彭淮南於1998年5月25日宣布全面禁止國內外匯指定銀行（DBU）承作新台幣NDF業務，並規定企業買賣一般遠期外匯（DF）須檢附實際進出口單據符合「實需原則」，直接斬斷投機客借道台灣銀行體系無本放空的槓桿放大器。 限縮台幣拆借 央行嚴查銀行資金流向，限制法人與外資在境內的換匯與新台幣拆借額度，讓投機客改用傳統「借台幣賣台幣」放空也借不到籌碼。 股市金檢施壓 證管會約談異常放空的外資機構與保管銀行，財政部更將索羅斯從1997年底國際證券年會邀請名單刪除，遏止「放空期貨＋狙擊匯率」的雙重禿鷹戰術。

龐大外匯存底撐腰 成功守住防線

在三管齊下的鐵腕反擊後，投機客失去低成本籌碼只能無功而返，新台幣在34元至34.481元區間築底約四個月後，於1998年底穩步回升至32元左右。

儘管關閉NDF當時曾被批評開自由化倒車（國內DBU至今仍未重啟，僅2014年有限度開放OBU承作），但事後普遍認為，除了央行精準阻斷槓桿外，台灣當時逾800億美元的龐大外匯存底、長期經常帳順差以及企業極低的外債比例，才是支撐台灣安然度過亞洲金融風暴的最終後盾。