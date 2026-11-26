美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅。其中，台灣、日本、韓國、歐盟及瑞士等經濟體，建議稅率均為「15%不疊加最惠國待遇（MFN）關稅，且不再疊加強迫勞動301關稅」，同列最低稅率級別。不過，這仍屬建議措施，後續須在2027年1月5日前徵詢公眾意見，並自2027年1月25日起舉行公聽會，待301法定程序完成後才會定案。

行政院台美經貿工作小組指出，台美已於今年1、2月簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），分別就占台灣輸美七成多的半導體及資通訊等產品取得232優惠待遇，以及就占輸美兩成多的傳統工業及農業產品，取得對等關稅「15%不疊加MFN」優惠。

美國最高法院於2月判決對等關稅法源依據失效後，美方自3月展開「禁止進口強迫勞動產品」及「結構性產能過剩」兩項301調查，以替代原對等關稅法源。工作小組表示，MOU及232關稅不受高院判決影響，自今年5月起，汽車零組件、無人機、航空器零組件中的鋼鋁銅、木材及其製品等多項232關稅優惠已逐步落實；半導體及衍生品的232關稅雖尚未提出，台灣已在MOU中預先取得最惠待遇。

美方於7月23日公布「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告最終稅率，台灣適用「10%不疊加MFN」，與歐盟同屬最低稅率級別，另有2,231項輸美產品豁免該301關稅。在本次產能過剩301調查最終定案前，台灣輸美傳統工業及農業產品仍適用強迫勞動301關稅，也就是「10%不疊加MFN」的全球最低稅率。

台美經貿工作小組表示，台灣去年與美方歷經兩階段談判，今年初簽署兩項協議，後續也持續因應美方啟動的兩項301調查，目標是為產業爭取公平，甚至更具優勢的競爭地位。此次301調查報告顯示，台灣已朝目標邁進，後續仍將努力鞏固既有談判結果，確保台灣產業維持協議原先取得的相對優惠待遇及競爭優勢。

此外，調查報告也對多國提出替代方案的擬議稅率。若美國貿易代表後續對與相關國家的諮商及承諾不滿意，可能考慮對該國所有產品課徵更高關稅。台灣替代方案的擬議稅率為25%（扣除既有301關稅），韓國也為25%。台美經貿工作小組表示，依據雙方溝通情形，我方確信台美將維持協議議定的「15%不疊加」待遇。