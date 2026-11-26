美國產能過剩301調查結果出爐，台灣建議稅率為最高15%且不疊加，與先前台美協議相符；針對美方同時提出若後續諮商未達要求，稅率最高恐達25%的替代方案，行政院台美經貿工作小組說，依據雙方溝通情形，我方確信皆會維持先前議定結果，未來將持續鞏固談判成果，確保產業利益及競爭優勢。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日公布結構性產能過剩301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅，其中對台灣、日本、韓國、歐盟、瑞士等國的建議稅率為15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅，同屬最低稅率級別。

這項調查報告為建議措施，仍須經明年1月5日前徵詢公眾意見，以及1月25日起舉行公聽會，待相關301法定程序都完成後才會定案。

台美經貿工作小組指出，台美已於今年1、2月簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），分別就占我國輸美七成多的半導體及資通訊等產品取得232優惠待遇，以及就占我國輸美兩成多的傳統工業及農業產品取得對等關稅「15%不疊加MFN」的優惠待遇。

台美經貿工作小組提到，但美國最高法院於2月判決對等關稅法源依據失效，因此美方從3月展開「禁止進口強迫勞動產品」及「結構性產能過剩」兩項301調查，替代原對等關稅法源。至於MOU及232關稅則不受高院判決影響，自今年5月起包括汽車零組件、無人機、航空器零組件中的鋼鋁銅、木材及其製品等多項232關稅優惠待遇已逐步落實；半導體及衍生品的232關稅雖尚未提出，但我方亦已於MOU預先取得最惠待遇。

台美經貿工作小組解釋，美方於7月23日公布第一項「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告之最終稅率，台灣適用稅率為10%不疊加MFN，與歐盟同屬最低稅率級別，我國另有2231項輸美產品豁免該301關稅。在本次產能過剩301調查最終定案前，我國輸美的傳統工業及農業產品仍將持續適用強迫勞動301關稅，也就是10%不疊加MFN的全球最低稅率。

台美經貿工作小組表示，我方去年與美方歷經兩階段談判，於今年初簽署兩項協議，並持續因應美方啟動的兩項301調查，目標是希望在談判中為產業爭取到立足點的公平，甚至更具優勢的競爭地位，「今日的301調查報告，顯示我們已朝著目標邁進。接下來，我們仍會在後續301調查定案過程中繼續努力，鞏固既有談判結果，符合我國協議原先所取得相對優惠待遇，確保我國產業利益及競爭優勢」。

台美經貿工作小組表示，調查報告中亦針對多國提出潛在擬議稅率，如果美國貿易代表後續對與該國進行的諮商及相關承諾不滿意時，則擬考慮對該國所有產品課徵更高的關稅，台灣該替代方案的擬議稅率為25%（扣除既有301關稅），韓國則同為25%，但依據台美溝通情形，我方確信雙方皆會維持協議議定的15%不疊加。