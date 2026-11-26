美國貿易代表署啟動對貿易夥伴的301條款調查，檢視製造業結構性產能過剩問題後，25日發布調查報告並提議對14個經濟體加徵關稅，其中台灣的稅率最高15%，不疊加MFN關稅，擬議的豁免項目包括鋁製品、木製品、專利藥品及半導體產品等。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有最惠國（MFN）稅率，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對強迫勞動及結構性產能過剩進行調查。

貿易代表署（USTR）3月啟動調查，檢視特定經濟體中，與製造業結構性產能過剩及生產相關的做法、政策等；歷經數月後，25日公布調查報告並建議對中國、歐盟、新加坡、瑞士、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、日本及印度加徵關稅；針對挪威、墨西哥的提議則尚未定案。

貿易代表署透過新聞稿表示，台灣不合理的行為、政策與做法包括反覆運用產業與經濟計畫支持製造業，特別是高科技製造業；透過立法為其產業生態系架構提供激勵措施與支持；由國家主導及支持的研發；由國家主導及產業聚落以扶持產業；各種支持產業的融資機制；未能解決全球產能過剩與生產過剩的問題，包括自非市場經濟體進口；相當於「金融壓抑」（financial repression）的做法；過去曾採購受美國制裁的俄羅斯原料（feedstock）；對勞工權益的保護不足。

貿易代表署指出，這些行為、政策與做法對美國商業造成負擔或限制，包括減少美國生產商與出口商在台灣及第三國市場的商業機會；導致美國製造業的產量、出口、就業與投資流失，損害美國經濟；增加美國經濟安全風險，包括仰賴非市場經濟體的投入品，這種情況在電子、半導體及電信等產業領域尤其明顯。

美國貿易代表提議，考慮對所有台灣商品加徵最高達15%的關稅，不疊加MFN及現行的301條款關稅，並對特定產品給予豁免。這項建議已考量美台「對等貿易協定」內容等因素。

根據貿易代表署在聯邦公報（Federal Register）預先發布的公告版本，擬議的豁免項目包括以下目前適用232條款關稅的項目：鋁製品、鋼鐵製品或銅製品，鋁或鋼鐵衍生製品；客車與輕型卡車；客車與輕型卡車之零組件；中型與重型車輛；中型與重型車輛之零組件；木製品；專利藥品；以及半導體產品。

USTR預計於2027年1月25日針對這項調查的擬議行動舉行聽證會。

熟悉台美經貿事務人士稍早表示，美方依據301條款針對結構性產能過剩提出的建議關稅稅率，並非最終決定；考量台美雙方已簽署對等貿易協定及投資合作備忘錄，預期最終稅率仍將回到雙方議定的15%不疊加。

在此之前，美國於7月底公布「禁止進口強迫勞動產品」調查最終行動，對60個經濟體加徵關稅，台灣為10%不疊加最惠國（MFN）關稅。

美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡的美國權益時，美國政府可加徵關稅。