聽新聞
0:00 / 0:00
美祭301調查 政院：有信心維持15％稅率不疊加
對於美國三○一調查，行政院昨天表示，公布報告僅為程序之一，並非最終稅率，我方有信心調查結果將反映談判成果。據指出，我方可望維持先前對等關稅百分之十五不疊加的相對優惠。
美國貿易代表署今年三月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩項議題的三○一調查，對象涵蓋台灣、中國、歐盟、日韓等經濟體。在強迫勞動議題上，台灣已獲得百分之十不疊加最惠國關稅，優於日、韓等主要競爭國，目前正等待美方產能過剩調查結果。
行政院發言人李慧芝昨表示，依照先前強迫勞動三○一調查程序，美方若提出產能過剩調查報告，屬程序之一，建議稅率並非最終決定，後續仍需舉辦公聽會等程序，才會決定出最終稅率。
她指出，台美已簽署對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ），獲對等關稅百分之十五不疊加相對優惠待遇，我方有信心美方調查的最終結果將反映先前談判成果。
國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，美國新一波關稅措施，可能影響台灣半導體產業，從科技業到傳統產業、中小企業都可能受波及，相關部會應嚴陣以待，不能只顧選舉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。