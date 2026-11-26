對於美國三○一調查，行政院昨天表示，公布報告僅為程序之一，並非最終稅率，我方有信心調查結果將反映談判成果。據指出，我方可望維持先前對等關稅百分之十五不疊加的相對優惠。

美國貿易代表署今年三月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩項議題的三○一調查，對象涵蓋台灣、中國、歐盟、日韓等經濟體。在強迫勞動議題上，台灣已獲得百分之十不疊加最惠國關稅，優於日、韓等主要競爭國，目前正等待美方產能過剩調查結果。

行政院發言人李慧芝昨表示，依照先前強迫勞動三○一調查程序，美方若提出產能過剩調查報告，屬程序之一，建議稅率並非最終決定，後續仍需舉辦公聽會等程序，才會決定出最終稅率。

她指出，台美已簽署對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ），獲對等關稅百分之十五不疊加相對優惠待遇，我方有信心美方調查的最終結果將反映先前談判成果。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，美國新一波關稅措施，可能影響台灣半導體產業，從科技業到傳統產業、中小企業都可能受波及，相關部會應嚴陣以待，不能只顧選舉。