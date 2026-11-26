台股昨重挫，新台幣兌美元貶破卅三元大關，更創下近廿個月新低。匯銀主管表示，外資匯出超預期，中央銀行棄守卅三元防線，以退為進，讓新台幣一次貶到位。台股十月七日盤中創歷史新高四萬九九六六點，指數自此一路往下修正，外資賣壓持續擴大，今年以來，外資賣超台股近三點三兆元。

投資圈人士指出，外資從九月起持續賣出台股，且期貨現貨兩邊都獲利，從事後諸葛來看，很難不讓人懷疑外資掌握了「額外的資訊」，且是台灣境內的法人所無法獲知，連投顧也看錯，「這波人造熊市，掌握內部資訊者才有優勢」。

新台幣昨收卅三點一二六元，重貶一點八七角。央行外匯局長蔡烱民廿日才表示，近兩周外資賣超台股金額縮小，買美元匯出的力道也減弱。然而，匯銀主管指出，昨天早盤就感覺不對勁，央行「似乎沒在守整數關卡」，匯價屢次貶破卅三元。

匯銀主管說，央行守住卅三元將近一個月，但可能發現外資匯出壓力比預期更大，與其持續死守特定價位，讓外資不斷用較好的價格買美元，不如以退為進，讓匯率一次調整到位。如果外資持續匯出需求持續強勁，央行卻每天在卅三元附近賣出美元阻貶，反讓外資預期可持續在相對穩定的價位買匯，等於央行不斷消耗美元供給，卻讓外資吃豆腐，用相對好的價格撤退。

根據統計，央行十月為了阻貶，外匯存底已減少超過四十億美元，顯示持續干預並非沒有代價。

此外，台股昨大跌近兩千點收盤，外資賣超上千億元，顯示外資撤退壓力並未減輕，匯銀估外資匯出約四十八億美元。交易員分析，既然外資匯出力道未減，央行也不浪費子彈，因此午盤過後放生匯價，新台幣一路貶值，之後包括滙豐、渣打及花旗等外商銀行均出現美元買盤，出口商轉趨觀望，最低貶值超過兩角，來到卅三點一九元，尾盤也未見過去「熟悉的（央行）美元賣單」。

匯銀主管表示，既然整數關卡被破，只要央行不再死守，新台幣可能持續下探測試防線，很可能一次貶到位，短線看卅三點五元，但也不排除外資匯出力道反而快速消除，匯價重新回穩。

央行統計，昨主要亞洲貨幣中，新台幣單日貶幅最大來到百分之○點五六，淪「最弱亞幣」；日圓升值百分之○點○八，新加坡幣維持平盤，人民幣貶值百分之○點一三，韓元貶值百分之○點○四。