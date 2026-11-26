黃仁勳重返輝達只有一天慶祝行情，由於市場對ＡＩ產業疑慮，加上川普政府傳將公布新一輪關稅，台股昨大跌一九二六點，其中外資大舉賣超一二三六億元，創史上第七大紀錄；而外資大舉賣股匯出，摜壓新台幣兌美元匯率重貶一點八七角，以卅三點一二六元作收，創下近廿個月新低，卅三元關卡宣告失守，成交量六十三點六二億美元創史上第三大量。

台股昨開低殺低，但台指期盤後持續走跌，台指期夜盤賣壓未見減緩，盤中大跌逾百分之四；美股四大指數昨晚開盤跳空下跌，其中以費城半導體跌幅逾百分之六最重，若美股走勢未見好轉，台股今天恐持續承壓，政府的護盤成效面臨考驗。

台股周二受惠輝達執行長黃仁勳重返掌舵激勵，單日狂飆逾三千三百點，改寫史上最大漲點紀錄並重返四萬點大關。然而，黃仁勳回鍋帶動ＡＩ股反彈僅是「一日行情」，台股昨盤中一度暴跌三四四○點，躋身盤中第二大跌點，隨後在政府基金護盤下逐步收斂，終場以三萬八一九五點作收，年線只收復一天即再度失守。

台股昨重挫的「凶手」之一是外資賣超一二三六億元、連八賣，累計賣超四二一六億元；匯銀初估外資匯出約四十八億美元，加劇新台幣匯率貶勢。

匯銀主管表示，新台幣昨天上午多次貶破卅三元，中午一度拉回暫收卅二點九九七元，但外資買美元「又快又多」，午後外資美元買盤再度湧現，出口商拋匯意願也轉趨觀望，匯市缺乏美元賣盤支撐，促使新台幣一路貶破波段低點卅三點○四元，盤中甚至逼近卅三點二元，反映外資匯出壓力相當沉重。

匯銀人士指出，相較過去央行多次在尾盤將匯價拉回卅二元價位，央行昨天調節力道明顯轉弱，加上外資匯出力道猛烈，終場央行棄守卅三元整數關卡，也讓市場關注後續調節動向。預期新台幣今天可能直接測試卅三點二元，若外資持續大舉匯出，下一個重要關卡將看卅三點五元。