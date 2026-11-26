ＡＩ需求持續帶動台灣經濟強勁成長，但企業對未來景氣看法轉趨保守。台經院指出，美國期中選舉後政經局勢不確定性，以及聯準會持續升息帶來的金融市場壓力，是當前企業最擔憂的兩大變數，明年外銷訂單能否延續強勁動能、ＡＩ投資是否受到美國政治因素干擾，將是後續觀察重點。

台經院昨公布十月製造業營業氣候測驗點為九十八點九四點，月減二點八五點；服務業九十點一三點，月減二點○九點，連續四個月下滑；營建業微升至一○九點三九點，顯示企業對景氣展望仍有分歧。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期廠商最擔心的都是美國期中選舉後，未來政局及經濟政策的不確定性，以及美國聯準會「升升不息」對金融市場帶來的壓力，使廠商對未來景氣看法轉趨保守。

不過，孫明德說，廠商目前只是保守，倒也不是看壞景氣，外界不必過度擔憂，現階段仍可且看且走，觀察明年外銷訂單能否延續目前的強勁表現，以及ＡＩ相關投資是否會因美國民主黨的政策主張而受到影響，這些都有待時間驗證。

針對近來投資人對ＡＩ投資效益和估值產生疑慮，加上黃仁勳請辭輝達執行長一事，導致全球科技股承壓，而黃仁勳復職後則帶動股市反彈。台經院院長張建一表示，黃仁勳回歸對於ＡＩ發展如同吃下「定心丸」，因為黃仁勳在ＡＩ產業扮演兩個重要角色，一是他對技術發展有清楚的藍圖，能為業界指引方向；二是他過去積極為ＡＩ新創公司挹注資金，回任有助緩解這些公司的籌資壓力。不過，龐大的ＡＩ投資能否帶來足夠收益，仍是市場關注的問題。

張建一指出，從台灣供應鏈來看，多數預定明年啟用的美國ＡＩ資料中心都已經動工，接下來將陸續安裝伺服器等設備，研判台灣ＡＩ硬體製造業的需求可望延續至二○二八年上半年。