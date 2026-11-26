美國啟動新一輪關稅調查，亞洲股匯承壓，外資強力匯出，央行棄守，新台幣昨（25）日爆量貶破33元整數關卡，以33.126元作收，下探19個月新低，單日重貶1.87角，貶幅達0.56%，再度淪為最弱亞幣，成交量爆63.62億美元，創史上第三大巨量。匯銀估外資匯出約48億美元。

匯銀主管表示，新台幣昨天上午多次貶破33元，中午一度拉回暫收32.997元，但外資買美元「又快又多」，午後外資美元買盤再度湧現，包括滙豐、渣打及花旗銀等均抓美元匯出，出口商拋匯意願也轉趨觀望，匯市缺乏美元賣盤支撐，促使新台幣一路貶破波段低點33.04元，盤中甚至逼近33.2元，反映外資匯出壓力相當沉重。

匯銀指出，央行過去近一個月幾乎都在守33元，即使盤中貶破，尾盤通常仍會進場調節，透過賣出美元將匯價拉回整數關卡之上，但昨天尾盤未見明顯美元賣單，「就知道有狀況了」。儘管央行仍有進場阻貶，但面對外資大量且快速的買匯需求，加上出口商惜售美元，最終仍棄守33元。

匯銀主管預期，新台幣今天可能直接測試33.2元，若外資持續大舉匯出，下一個重要關卡將看33.5元。尤其若美元指數重新站回104，台股持續偏弱，外資賣超及資金匯出壓力未減，央行可能再次呼籲出口商適時拋匯，共同維持外匯市場秩序與匯價穩定。

美國總統川普關稅政策再添變數，市場傳出美國最快本周公布新一輪關稅調查結果，涵蓋全球16個經濟體，台灣、中國大陸及歐盟均列入名單，加上川普預告可能對進口晶片課徵最高200%關稅，亞洲股匯市賣壓同步升高。台股昨天重挫1,926點，外資大舉賣超1,236億元，史上第七大，新台幣匯率終場失守33元。