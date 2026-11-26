根據台灣銀行牌告利率，人民幣兌新台幣即期市場匯率昨（25）日盤中最高見到4.99元，現金賣出價已突破5元，距離上一次人民幣兌新台幣出現「5字頭」價位，已是十年前（2015年至2016年初期間）。

人民幣兌新台幣從今年1月的平均4.51起漲，上半年維持穩步抬升，7月後升值節奏明顯加快，10月平均匯率升至4.82，11月進一步衝高，接連突破4.90、4.95兩道關鍵點位，今年至今升值超過10%。其中，人民幣兌美元今年升值約4.7%，新台幣兌美元則貶值超過5.3%。

人民幣保持升值走勢，主要受到中國大陸出口貿易順差超過1兆美元支撐，帶動人民幣在非美貨幣中維持強勢格局。由於人民幣匯率升值速度過快，中國人民銀行（大陸央行）宣布從11月15日起，將金融機構外匯存款準備金率由4%上調至6%，這是人行時隔近五年首次上調這項政策工具，導致人民幣匯率隨即回檔，此前連續14日升勢就此中斷。

人行調高外匯存款準備金率2個百分點約凍結240億美元的銀行體系外匯流動性，直接緊縮境內美元供給，墊高銀行持有美元資金成本，打斷「人民幣愈升值、企業愈集中結匯」的循環，尤其11月至次年1月是出口企業季節性結匯高峰期，有助避免匯率出現非理性升值。