新台幣兌美元匯率貶破33元，對出口商而言看似利多，但在台灣出口結構高度集中半導體及AI供應鏈下，匯率貶值帶來的效益，恐怕不像過去傳統產業那麼明顯。

更值得注意的是，新台幣持續走弱，外資加速匯出使台股承壓，且除了可能推升企業進口成本，也將增加輸入性通膨壓力，使中央銀行在穩定匯率與維持物價間面臨新的考驗。

一般而言，新台幣貶值有利出口商，因為企業以美元收取貨款，換回新台幣時可以取得更多收入。尤其工具機、紡織、塑化等傳統製造業，若產品以美元報價、成本主要來自新台幣，匯率貶值確實有助提升毛利率及國際價格競爭力。

不過這次新台幣貶破33元，受惠程度可能出現產業分化。受惠AI浪潮及半導體需求，台灣出口結構已明顯改變，電子零組件及資通與視聽產品成為出口主力，這些產業高度仰賴全球供應鏈，原物料、設備及部分零組件同樣以美元計價，出口收入增加同時，進口成本可能同步墊高。換言之，出口商真正能賺多少，不能只看匯率，還要看美元收入與美元支出的差額，以及企業是否有海外生產據點、外幣負債及避險部位。尤其大型科技廠全球布局，部分營收與成本都在海外，匯率變動對獲利影響更為複雜。

對整體經濟而言，持續貶值還有另一項代價，就是進口能源、原物料及民生商品價格上漲。若油價、天然氣及國際原物料價格同步走高，企業可能將成本轉嫁給消費者，推升國內物價，形成輸入性通膨。

因此，新台幣貶破33元，並非所有出口商都能雨露均霑。短期雖有助美元收入換匯收益，但長期若演變成資金外流、進口成本上升及通膨壓力，對台灣經濟未必是好事。出口商希望新台幣貶值，但央行更在意的，是貶值是否已經從出口利多，轉變成經濟與物價的負擔。