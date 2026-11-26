台泥（1101）加速全球化布局，董事長張安平昨（25）日在法說會首度透露，歐洲水泥事業上市地點以英國可能性較高；此外，台泥收購烏克蘭水泥廠有望明年首季完成交割，台泥另將鎖定四至五個水泥相關的海外投資據點，未來半年可望有新進展。

台泥今年前三季合併營收1,125億元，年增約3%，稅後淨利51億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）0.63元。其中土耳其及歐洲合計貢獻集團47%營收及59%毛利，中國大陸雖仍占集團18%營收，毛利貢獻僅約1%。電力及能源事業以20%營收貢獻25%毛利，已超越兩岸水泥事業的17%毛利貢獻。

台泥總經理程耀輝強調，全球化不是為了規模，而是為了在不同周期中，仍然保有獲利能力。張安平透露，已在四至五個地方布下水泥產業相關種子。

目前正評估其中一至兩個具長期發展潛力的地方，未來六個月可能有新進展。

台泥日前宣布擬收購烏克蘭第二大水泥廠IFCEM，年產能520萬公噸，張安平評估，這項收購案預計明年首季完成交割，該廠整體條件將名列台泥全球水泥廠前10%。IFCEM擁有白堊石礦源，具備發展高附加價值白水泥的條件，相關產品每公噸售價達200至250歐元。

張安平表示，目前烏克蘭水泥產量所支撐的人均消費量僅約130公斤，基本需求尚且不足，更未計入戰後重建需求。未來應將IFCEM創造的現金流留在當地持續投資，建立東歐建材事業據點。此外，張安平也預估，烏俄戰爭有機會在未來一年停火。