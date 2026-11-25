媒體報導，離岸風電開發業者由電力公司躉購轉售國內企業，經濟部能源署今天表示，業者重新與企業簽訂購售電合約（CPPA），將綠電直接售予有需求的國內企業，符合降低綠電成本的政策方向。此外，離岸風場建置資金均由業者自行籌措，無涉大眾稅金支出，政府免出資建設可降低電力排碳係數、企業獲得綠電，可說是三方得利。

能源署發布新聞稿表示，隨台灣經濟強勁成長及國際供應鏈減碳需求持續增加，依最新統計，預估國內產業綠電需求2030年達475億度、2035年更超過740億度，國內企業對綠電需求持續旺盛，願以高於電力公司躉購價格採購綠電，充分反映台灣產業對綠電的強勁需求。

能源署指出，透過鼓勵業者重新與企業簽訂CPPA，將綠電直接售予有需求的企業，不但呼應降低綠電成本的政策方向，更有助企業落實減碳承諾、提升國際競爭力。

能源署說明，台灣離岸風電商業模式目前以CPPA為主、躉購機制為輔，躉購價格是協助風場融資及運轉的保底價格。若國內企業願以更高價格採購綠電，風場可終止台電躉購契約，轉與企業簽訂CPPA，售電予國內綠電需求，轉售企業綠電符合政策推動方向。

經濟部強調，台灣經濟強勁成長，去年經濟成長率8.76%，今年預估11%以上，人工智慧（AI）及半導體產業持續擴大投資，加上RE100及國際供應鏈減碳要求，國內企業已積極布局、提前鎖定未來所需綠電，反映產業對綠電需求的急迫性，應加速發展離岸風電、太陽光電、地熱及小水力等再生能源，協助企業履行綠電使用承諾。

經濟部表示，除了半導體產業，也需要關心及支持台灣綠電發展。離岸風電與太陽光電均為重要綠電來源，兩者持續發展才能滿足產業需求，維持台灣半導體產業競爭力。