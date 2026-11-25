力晶投控經營權延燒至委託書爭議。針對市場派不合法規公開收購股票及委託書，力晶創新投資控股公司(力晶投控)檢視市場派所徵求的委託書出現大量且同一筆跡，存在不合法規要求委託人(股東)須親自填寫徵求人姓名的違法瑕疵，為維護法紀及股東權益，力晶投控今日再度提告各該委託書收件人林緯程偽造文書及行使偽造文書，並於當日臨時股東會中由主席裁示，不計算違規委託書的表決權。

據了解，在市場派力晶揪團賣股Line群組中有張貼圖文廣告，教唆股東在委託書「紅框內簽名或蓋章（不須印鑑），其他保持空白」，並將委託書寄往徵求點轉林緯程收。力晶投控收到林緯程提出的相關委託書後發現，大量委託書欄位疑似僅由數人統一填寫，呈現筆跡相同一致的狀況，經送全球鑑定顧問公司專業鑑定筆跡後，確認這些委託書的徵求人欄位並非股東(委託人)親簽，涉嫌違反公開發行公司出席股東會使用委託書規則第10條第1項規定。

為維護法紀及股東公平投票權利，力晶投控委任律師今天前往台北地方檢察署，遞狀控告林緯程偽造文書及行使偽造之文書。由於力晶投控臨時股東會亦於25日下午舉行，律師陳昭龍表示，這些委託書並非委託人(股東)親自填具徵求人欄位，而是交付後再由不明人士以統一筆跡簽名，除涉及偽造文書之外，根本上屬於不合法委託，因此認定屬空白委託而自始無效，更不因事後經由偽造徵求人簽名或委託人(股東)事後承認而變成有效，其表決權應不予計算。

根據專業律師的法律意見，力晶投控也在25日臨時股東會中由主席裁示，由於相關委託書違反公開發行公司出席股東會使用委託書規則第10條第1項規定，該公司依照同規則第22條第1項第7款規定，不予計算表決權。