中華民國再生能源商業同業公會昨日第二屆第一次會員大會並進行理監事改選，由國內民營售電龍頭天能綠電（7842）總經理唐亞聖當選第二屆理事長。唐亞聖表示，新一屆公會將延續首屆成果，擴大邀請小水力、地熱、風電及光電等發電業者與售電業者共同參與會務，並與政府攜手排除綠電交易障礙。他期盼，公會集結會員力量，協助企業達成再生能源使用目標，並成為政府推動綠電市場自由化的重要夥伴。

再生能源商業同業公會首屆已推動「再生能源售電業經營自律規範」，並啟用「綠電媒合平台」，協助發售電業者與企業買家洽談合作。曾任公會監事及市場委員會主委的唐亞聖表示，新一屆成員將延續這些成果，在既有售電業者的參與基礎上，擴大邀請小水力、地熱、風電及光電等業者加入討論。各類電源的發電特性不同，發電與售電業者若能提早合作，就能依企業的用電時段與採購量，搭配更合適的電源組合。

唐亞聖指出，對用電企業端而言，從洽談購電到實際使用綠電，中間還有電量媒合、契約安排及轉供申請等環節；對發電端業者而言，發電及轉供數據結算、與台電簽署躉售契約切換等行政流程仍有優化空間，公會將彙整綠電交易過程中第一線所遇到的困難，釐清哪些問題可由業者協調、哪些涉及制度或作業流程，再依據具體案例，與主管機關研議改善措施，逐步排除綠電交易實務上的障礙。

對首次採購綠電的企業而言，首要課題是找到符合需求的供應來源；對已訂下再生能源使用目標的企業，則要能配合各階段需求，逐年提高綠電占比。唐亞聖期許，公會與會員能成為企業達成目標的長期夥伴，也讓政府在推動綠電市場自由化時，能透過公會掌握交易實況，使政策更貼近產業需求。