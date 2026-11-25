經濟部產業發展署25日舉辦「2026產業淨零轉型成果發表暨研討會」，中鋼（2002）節能減碳效果卓越，獲115年度「產業溫室氣體減量績優廠商」，由環境保護處長汪俊育代表中鋼接受經濟部產業發展署永續發展組吳振華組長頒獎。此為中鋼連續16年獲此殊榮，代表中鋼除長期積極推動溫室氣體減量工作外，其成效獲得專業評委的高度肯定。

經濟部產業發展署自94年起辦理產業溫室氣體減量績優廠商遴選作業，藉由表揚積極投入節能改善與溫室氣體減量的企業，鼓勵產業持續提升能源使用效率。

中鋼去年重點推動13項節能與溫室氣體減量專案，合計減碳量達3.7萬公噸CO2e。在各項減碳專案中，以軋鋼一廠「最佳能耗操作模式」專案成效最為顯著。軋鋼製程須先將鋼胚送入加熱爐升溫後再進行軋延，過去因上下游生產排程銜接不易，高溫鋼胚常無法及時入爐，導致熱能流失；且當生產需求變動、產量較低時，若仍沿用全產能的加熱模式，也會造成不必要的燃料消耗。

為解決相關耗能問題，中鋼自主建置「動態出爐時間及智能爐溫控制系統」，透過整合上下游生產排程，提升熱胚入爐率及充分利用鋼胚餘熱，並依上游供料時程及實際生產需求，動態調整加熱時間與升溫曲線，改善過去加熱控制缺乏彈性的問題，有效提升能源使用效率。

此系統上線後效益顯著，每年可為中鋼節省約912萬立方公尺的焦爐氣燃料，減少溫室氣體排放約6,713公噸CO2e，並節省能源費用約新台幣4,887萬元。這項專案以小額投資創造可觀的節能減碳與經濟效益，也是中鋼以數位技術推動低碳轉型的具體實踐，實現環境保護與營運效率的雙贏。

面對2050碳中和目標，中鋼務實面對技術、資源、資本等三大挑戰，未來將持續探索低碳先進冶煉技術，並擴大導入AI及物聯網（IoT）技術，精確控制製程參數，深化AI於各生產環節的應用，除實踐節能減碳目標，也帶動國內鋼鐵產業數位與低碳轉型升級，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之中鋼願景邁進。