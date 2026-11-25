力晶創新投資控股公司（力晶投控）與市場派的委託書爭議升溫。力晶投控25日表示，發現市場派徵求的委託書有大量相同筆跡，徵求人欄位疑非股東親自填寫，已向臺北地檢署控告委託書收件人林緯程涉嫌偽造文書及行使偽造文書，並於下午臨時股東會中，由主席裁示相關委託書不予計算表決權。

力晶投控指出，市場派「力晶揪團賣股」LINE群組曾張貼圖文廣告，要求股東在委託書「紅框內簽名或蓋章（不須印鑑），其他保持空白」，再將委託書寄往徵求點，轉交林緯程收件。

公司表示，收到林緯程提出的相關委託書後，發現大量委託書欄位疑似僅由數人統一填寫，呈現筆跡相同的情況。經送交全球鑑定顧問公司進行筆跡鑑定，依鑑定結果，相關委託書的徵求人欄位並非股東親簽，公司據此認為涉嫌違反《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》第10條第1項規定，委任律師向北檢遞狀提告。

力晶投控委任律師陳昭龍表示，這些委託書的徵求人欄位未由股東親自填具，而是在交付後，由不明人士以統一筆跡填寫，除涉及偽造文書疑義，也屬不合法委託。他認為，相關文件應認定為空白委託、自始無效，即使事後補填或經股東承認，也無法因此取得效力，表決權應不予計算。

力晶投控表示，依據律師法律意見，臨時股東會主席裁示，相關委託書違反上述規則第10條第1項規定，因此依同規則第22條第1項第7款，不予計算表決權。