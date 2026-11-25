中華民國再生能源商業同業公會24日第二屆第一次會員大會並進行理監事改選，由國內民營售電龍頭天能綠電（7842）總經理唐亞聖當選第二屆理事長。唐亞聖表示，新一屆公會將延續首屆成果，擴大邀請小水力、地熱、風電及光電等發電業者與售電業者共同參與會務，並與政府攜手排除綠電交易障礙。他期盼，公會集結會員力量，協助企業達成再生能源使用目標，並成為政府推動綠電市場自由化的重要夥伴。

公會首屆已推動《再生能源售電業經營自律規範》，並啟用「綠電媒合平台」，協助發售電業者與企業買家洽談合作。曾任公會監事及市場委員會主委的唐亞聖表示，新一屆成員將延續這些成果，在既有售電業者的參與基礎上，擴大邀請小水力、地熱、風電及光電等業者加入討論。各類電源的發電特性不同，發電與售電業者若能提早合作，就能依企業的用電時段與採購量，搭配更合適的電源組合。

唐亞聖指出，對用電企業端而言，從洽談購電到實際使用綠電，中間還有電量媒合、契約安排及轉供申請等環節；對發電端業者而言，發電及轉供數據結算、與台電簽署躉售契約之切換等行政流程仍有優化空間，公會將彙整綠電交易過程中第一線所遇到的困難，釐清哪些問題可由業者協調、哪些涉及制度或作業流程，再依據具體案例，與主管機關研議改善措施，逐步排除綠電交易實務上的障礙。

對首次採購綠電的企業而言，首要課題是找到符合需求的供應來源；對已訂下再生能源使用目標的企業，則要能配合各階段需求，逐年提高綠電占比。唐亞聖期許，公會與會員能成為企業達成目標的長期夥伴，也讓政府在推動綠電市場自由化時，能透過公會掌握交易實況，使政策更貼近產業需求。