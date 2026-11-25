榮成（1909）25日迎來雙重捷報，分別獲頒經濟部產業發展署「溫室氣體減量績優廠商」，以及台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之「台灣企業永續獎（TCSA）」三大殊榮，包括「永續報告書金獎」、「永續企業績優獎」及「循環經濟領袖獎」，充分展現在減碳執行力與資訊揭露透明度上的卓越成果。

榮成自2024年起全面啟動兩岸所有生產據點（涵蓋低碳造紙廠與綠色包裝廠）的碳盤查，確立集團減碳路徑與管理制度。2025年透過提升生質能鍋爐替代燃料占比、研發餘熱回收及建置太陽能系統，成功較前一年度減碳7萬噸（減幅約 2.61%）；2026年減碳專案再創佳績，不僅如期達成替代燃料占比突破80%的目標，更導入煙道氣餘熱回收技術並完成綠色包裝龍潭廠太陽能建置，未來將把成功經驗平行複製至各廠區，極大化減碳效益，系統性的轉型實績深獲評審團肯定。

為接軌國際標準，榮成於2025年永續報告書中正式導入IFRS S2（氣候相關揭露）與TNFD（自然相關財務揭露）框架。透過氣候情境分析，量化極端氣候與碳費／內部碳定價對營運成本的潛在財務衝擊，強化生產據點的氣候韌性；同時運用TNFD核心的LEAP方法論（定位、評價、評估、準備），系統性評估原料與水資源對周邊生態及生物多樣性的衝擊，據此擬定生態保育策略。高度透明且具可比性的資訊揭露，不僅回應利害關係人期待，更強化客戶與供應鏈夥伴的信任。

邁向2050淨零排放目標，榮成紙業正加速深化兩岸廠區的低碳轉型。藉由擴大再生能源布局與極大化能源效率，榮成不僅能有效降低未來碳費及氣候變遷帶來的營運風險，更將透過低碳包裝解決方案的競爭優勢，積極搶攻國際綠色供應鏈商機，邁向永續成長新里程。