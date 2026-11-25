美國產能過剩301關稅調查結果傳出即將公布，台經院院長張建一25日表示，依台美對等貿易協定（ART）條件研判，即使未來美方針對產能過剩加徵關稅，台灣兩項301關稅合計稅率應不至於超過15%，相較日韓仍具競爭優勢，外界不必過度擔憂。

美國總統川普原先援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅，今年2月遭美國最高法院裁定違法後，美方先依《貿易法》第122條課徵暫時性關稅，並於3月啟動「強迫勞動」及「產能過剩」兩項301調查，作為接替對等關稅的法律依據。

其中，強迫勞動301調查結果已於7月公布，台灣取得10%不疊加最惠國待遇（MFN）關稅的稅率，優於日本、南韓的12.5%；至於產能過剩301調查結果，傳出最快本周公布。

張建一指出，依目前掌握情況，在強迫勞動相關關稅為10%下，產能過剩關稅可能再加徵5%，兩者合計應不至於超過15%，且不再疊加MFN關稅。從台美ART條件來看，台灣相較日韓仍具相對競爭優勢。

除301關稅外，川普亦揚言將對晶片課徵200%關稅，近期又傳出台積電（2330）預計斥資226億美元赴美國德州設廠，引發市場對台灣半導體產業前景的關注。張建一認為，目前232關稅具體稅率尚未出爐，政治喊話與實際政策仍有落差；至於台積電海外布局，主要基於客戶需求考量，並非將台灣既有產能移往美國，外界不必過度擔憂。

而AI類股持續震盪，也使市場對產業前景轉趨審慎。張建一指出，美股在美國期中選舉前已出現跌勢，隨後輝達（NVIDIA）股價重挫，進一步加劇金融市場波動。儘管近期市場逐漸回穩，但民主黨明年將採取哪些政治行動，包括是否針對川普與輝達執行長黃仁勳涉及的國安議題展開調查，仍存在不確定性。

張建一認為，民主黨並非反對AI發展，而是關切AI發展所帶來的結構性影響。目前市場對AI投資的疑慮尚未完全消除，尤其資料中心興建及衍生的龐大用電需求，仍須妥善規劃。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，AI資料中心建設並非說停就能停，從前期下單、確認電力及冷卻設備需求，到土建工程、晶片採購、機櫃裝設及組裝出貨，均須經歷相當長的時間。目前既定訂單及出貨仍按計畫進行，今年初開工的資料中心，相關需求將支撐亞洲晶片生產延續至2027年下半年，至於2028年以後的投資布局是否出現變化，則有待觀察。