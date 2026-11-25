勞動部24日舉辦「2026第20屆優良工程金安獎」頒獎典禮，由部長洪申翰親自頒獎，並邀請行政院公共工程委員會副主委李怡德共同頒獎，表揚在營造工程職業安全衛生管理方面表現優異的工程團隊及優良人員，肯定其在工程安全管理、風險預防及技術創新上的努力與貢獻。

洪申翰表示，金安獎邁入第20年，不僅見證我國工程安全管理制度的發展與進步，更展現營造產業的安全管理，已逐步從過去聚焦施工現場安全，擴展到涵蓋工程規劃、設計、施工，以及完工後營運管理的全生命周期安全治理。

此次獲獎團隊將職業安全衛生融入工程規劃、設計及施工管理各階段，積極運用風險評估、創新技術及管理措施，兼顧安全、品質與效率，值得各界學習。

勞動部持續透過法制改革，強化工程安全管理責任，新修正的《職業安全衛生法》不僅加強承攬管理，更將工程業主納入安全衛生管理體系，強化源頭防災，讓安全管理從工程規劃設計階段就開始落實。

勞動部表示，該屆金安獎以「金安廿載，榮耀永築」為主題，共有63件工程及64位優良人員參選，經過嚴謹評選，共選出特優工程2件、優等工程11件、佳作工程22件及優良人員19位。

歷屆金安獎獲獎團隊所累積的安全管理經驗與創新作為，不僅是工程團隊努力的成果，更是帶動整體營造產業提升安全文化的重要力量。

勞動部強調，工程安全不能只依賴施工現場的防護措施，更需要業主、設計、監造、施工廠商及各級承攬單位共同承擔責任。

未來將持續推動工程全生命周期風險管理，深化業主源頭防災及承攬管理，並結合跨部會合作、技術交流與績優案例分享，將優良工程的成功經驗推廣至更多工程現場，促進產業由被動防災走向主動預防，共同打造勞工安心、工程安全及產業永續的工作環境。