外電報導，美國貿易代表署（USTR）針對「製造業結構性產能過剩」301條款調查結果最快本週公布。台經院院長張建一推測，加計先前的強迫勞動關稅後，不會超過先前對等貿易協定（ART）的關稅稅率15%，相對競爭力沒改變，大家不用太擔心。

外媒報導，美國近期將公布依據「1974年貿易法」第301條款進行的調查結果，內容包括建議關稅稅率。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條，暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有最惠國（MFN）稅率，最長為期150天至7月24日為止，並透過301條款調查重建法律基礎。

張建一今天表示，台經院事先已與相關單位展開討論，考量台美先前簽署ART，議定對等關稅15%且不疊加既有最惠國（MFN）稅率，推估美方可能在既有「強迫勞動301調查」關稅安排的基礎上，針對製造業結構性產能過剩再疊加5%，使台灣適用稅率不超過15%，但實際課徵方式仍待美方公布。

張建一認為，美國關稅措施主要劍指中國，並非針對台灣，可以預見中國適用的關稅稅率會較高，但仍有上限。

張建一指出，台灣已歷經大風大浪，從美方最初宣布的32%一路調降，業者不必過度擔心，而且台灣先前取得的ART條件，相對日本、韓國、中國、東南亞都較佳，各國也都面臨關稅壓力，評估台灣相對競爭力沒有改變。

至於美國總統川普日前再度指控台灣，並揚言晶片關稅200%。張建一表示，半導體232條款調查尚未出爐，不過川普態度一向反覆，前幾天還稱讚台積電董事長魏哲家是傑出人才，顯見川普主要訴求仍是希望台積電加速對美國投資。

張建一強調，美國本身高度需要半導體，若對晶片加徵高額關稅，也將推升美國企業成本。

外界關注關稅是否導致晶片供應鏈外移，張建一指出，台積電近日罕見於非法說會期間喊話，強調市場對先進製程技術需求依然強勁；從台積電於美國亞利桑那州擴廠，到有意在德州布拉左斯郡投資興建晶片製造設施來看，背後都有客戶需求考量，應視為全球布局的一環。

張建一並以台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）日前赴波蘭，規劃於當地設立產業園區為例，指出波蘭位於歐洲，從德國德勒斯登運送晶片至波蘭的距離相對不遠，顯見高科技廠商布局主要考量既有供應鏈及客戶需求。

張建一強調，他並不擔心台積電因海外擴廠變成「美積電」，因為台美地理及資源條件本來就不同，發展半導體產業又有龐大用水、用電需求，台灣除了半導體產業、除了台積電，還有很多傳統產業吸納就業，是穩定經濟成長的重要基礎。更何況，即使台積電擴大對美投資，也持續投資台灣，正布局1奈米製程。

不過張建一提醒，川普日前表示不允許美國企業在境外興建資料中心，美國民主黨明年1月也將接掌國會參眾兩院，態度傾向加強AI監管，都是後續須關注的變數。