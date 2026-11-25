市場再度浮現美國關稅疑慮，美國準備宣布提高對中國、歐盟及其他共16個經濟體商品的關稅，主要鎖定美方認為對國內製造商提供補貼的國家，本國銀行分析指出，在關稅政策不確定性升溫下，美元指數走勢震盪，若接下來將公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）通膨數據高於市場預期，可能對美元形成支撐。

國銀指出，相關關稅措施預料將依不同國家分別制定，而非全面採取一致性關稅，且主要針對製成品；其中，對中國商品的關稅範圍可能更廣，豁免項目也可能少於其他經濟體。在關稅政策不確定性升高下，美元指數短期可能震盪回調，後續的決定關鍵在於通膨數據是否對美元短期走勢形成支撐。