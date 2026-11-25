隨手機衛星直連商機爆發、太空資料中心由概念設計逐步邁向技術驗證的重要階段，加上星艦商用化扮演關鍵轉折點，法人預期，頻寬升級及應用增加，帶動零組件單位價值量大幅提升，華通（2313）、昇達科穩懋等供應鏈可望受惠。

投顧法人分析，近年低軌衛星（LEO）技術逐步成熟，衛星產業由少量大型衛星轉向大量小型衛星組成的星座架構，透過多顆衛星協同運作，改善傳輸延遲、網路容量及全球覆蓋能力，拓展衛星通訊的商業應用場景。

根據世界經濟論壇預估，整體衛星產業市場規模至2030年將達1.1兆美元，2035 年更進一步成長至1.8兆美元，年複合成長率10.5%。隨發射技術成熟與成本下降，太空經濟成長動能會逐步從基礎建設拓展至應用端。

低軌衛星導入大型相位陣列天線、波束成形技術及更高功率的通訊酬載，衛星已逐步具備直接與一般智慧型手機建立通訊連線的能力，研調機構Gartner預估，2027年全球衛星直連市場將快速成長至28億美元。

法人指出，下一代低軌衛星逐步部署、衛星通訊頻譜資源擴大及電信業者與衛星營運商合作深化，將帶動衛星直連服務將由初期文字通訊逐步拓展至語音及數據應用，有機會透過電信商加值服務、衛星容量批發及企業通訊等商業模式，為低軌衛星營運商創造新的長期營收來源。

SpaceX星艦載運用量可達100噸，接下來試飛若順利完成助推器和太空船同時回收，屆時發射單位成本將大幅下降，估計由現階段每公斤數千美元降至數百美元，甚至未來目標達200美元以下，成本下降可望帶動未來衛星部署量激增，星艦商用化將是2027年產業發展關鍵轉折。

此外，Starlink V3衛星單顆網路容量為1,024 Gbps，較現有V2衛星大增約10倍，由於使用頻段增加及頻寬升級，包括高頻微波元件、印刷電路板及功率放大器等用量及價值量同步提升，手機直連衛星亦拜通訊設計更加複雜，預期將在V3基礎上再提升。