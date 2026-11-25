「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros）創辦的「開放社會基金會」（OSF）長期在全球資助非營利組織，但這套跨國金流運作模式卻讓許多國家政府高度戒備甚至反感。

雖然截至目前，OSF在國際公認獨立司法體系中並無正式定罪的商業洗錢判決，但在美國、印度、緬甸、俄羅斯與匈牙利等多國，其資金流向都曾被視為干預內政或規避監管，進而遭到搜查、凍資甚至立法驅逐。

美印聯手清查 疑繞道投資與涉入政治暴力

在美國方面，2025年9月川普簽署《國家安全總統備忘錄第7號》後，司法部隨即指示至少7個州及地區的聯邦檢察官擬定調查計畫，援引智庫報告指控OSF曾向極端暴力相關團體注入逾8,000萬美元，研擬朝洗錢、電信欺詐及有組織犯罪等方向偵辦；不過OSF強烈否認並批是政治打壓，目前仍在評估階段。

亞洲的印度則早在2016年就將OSF列入事前核准名單，2025年3月印度執法局更突擊搜查班加羅爾8處據點，指控OSF旗下投資部門為規避NGO捐款管制，改以「外國直接投資」或顧問費名義，將約2.5億盧比（約合300萬美元）繞道注入商業公司，並擴大追查過去十年間約30億盧比的相關金流。

政變切斷金脈 緬甸軍政府凍資通緝職員

而在東南亞的緬甸，官方也曾直接以金流違法為由重手封殺。

2021年2月緬甸發生軍事政變後，軍政府隨即清查反對派資金來源，並於同年3月指控「緬甸開放社會基金會」違反《反洗錢法》與《外匯管理法》，涉嫌未經批准擅自存入500萬美元，並在政變後提領140萬美元資助「公民不服從運動」。

緬甸央行隨後大動作凍結該基金會在四家銀行共計381萬美元及3.75億緬元的資產，並對11名職員發出逮捕令。

視同國安威脅 俄羅斯與匈牙利立法趕人

歐洲的俄羅斯與匈牙利則更直接，乾脆透過修法將外國資金援助定性為「國安威脅」與「干預主權」。

俄羅斯總檢察長辦公室早在2015年11月就依據《不受歡迎外國組織法》將OSF列入黑名單，全面凍結資產並規定公民若與其合作累犯最高可判刑6年；索羅斯的家鄉匈牙利也在總理奧班主導下，通過外資NGO課徵25%特別稅與《停止索羅斯法案》，最終迫使OSF於2018年5月關閉布達佩斯營運總部、撤往德國柏林。

跨國金流踩主權紅線 圍堵攻防持續延燒

綜觀各國政府之所以對索羅斯基金會高度排斥，核心痛點在於「外國龐大資金透過NGO網路影響當地政治與社會秩序」。

無論是以國安法規直接封殺，還是透過外匯管制與反洗錢條例嚴查繞道金流，各國紛紛築起防線防堵境外勢力介入；而面對多國圍堵，OSF始終強調所有資助均合法合規。