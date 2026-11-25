數位金融發展快速，民眾接觸金融服務模式已從傳統的實體交易，延伸至線上的多元需求，各年齡層使用者應具備更完整的金融知識。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）觀察到親子財商教育的重要性，攜手全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞」，全臺首間「中國信託銀行KidZania體驗分行」，日前已於「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」五樓購物中心正式開幕，孩童可於場館內體驗銀行行員工作任務，擔任客戶辦理開戶、存提款，將金融服務化為寓教於樂，讓孩童化身小小銀行員，第一堂金融課從「做中學」開始。 「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」為全球第34座據點，占地近2,000坪，以「KidZos」作為全球通用虛擬貨幣，入園時孩童即可獲得「KidZos」貨幣，用於消費或進行各種金融服務。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」園區規劃近50種涵蓋食、衣、住、行、育、樂的業別，且結合中信兄弟棒球隊等臺灣在地特色，打造獨有的職業體驗，為3至17歲的孩童及青少年建構一座專屬的迷你城市。 「中國信託銀行KidZania體驗分行」分

2026-11-25 14:05