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多元培力就業計畫 助身心障礙者適應職場
為協助身心障礙者就業，勞動部勞動力發展署積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施提供協助，多元就業開發方案與培力就業計畫結合民間團體執行社會公益及發展地方產業計畫，從做中學培養相關能力與工作習慣，協助身心障礙者順利重返勞動市場就業。
勞動力發展署表示，身心障礙者進入職場較一般民眾面臨更高的挑戰，需要更多的支持與協助。台南市安安社會福利發展協會透過多元就業開發方案，讓身心障礙者得以習得相關技能，提升自我照顧與社會參與能力。
協會提供陪伴、示範與輔導，引導身心障礙者發展專長並進入實作場域，逐步養成「能帶領、能教導」的能力，讓身心障礙者從單向接受扶助的角色，轉變為能啟發他人、連結社會的力量。
為促進身心障礙者就業平權與勞動參與，勞動部落實推動定額進用制度，並積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施協助身心障礙者就業，截至今年9月底，已協助2萬2千名身心障礙者成功就業。
如身心障礙朋友有求職意願，可就近洽公立就業服務機構，或電洽勞動力發展署台灣就業通免付費客服專線諮詢，也可以至勞動力發展署身心障礙者就業資源網，查詢相關服務措施。
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