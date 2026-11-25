為落實「職場減災行動計畫」，推動職業災害預防從法規遵循邁向源頭風險管理，勞動部職業安全衛生署於24日舉辦「2026年科技防災與職場安衛管理實務研討會」，邀集產官學界交流高風險作業管理、製程安全及AI科技防災實務，並表揚長期投入職業安全衛生工作的企業及地方防災人員。

職安署長林毓堂表示，面對石化、化學工廠等高風險產業，以及安全衛生資源相對不足的中小企業，勞動部持續透過政策引導、臨場輔導、補助及教育訓練，協助事業單位強化危害辨識、風險評估及製程安全管理。

林毓堂提到，同時，結合地方政府推動「安全衛生家族」，透過「大廠帶小廠」模式，帶動中小企業改善工作環境。此次特別頒發感謝狀予服務期滿3年的24家安衛家族核心企業、6位地方政府久任專責人員及29位資深優良輔導員，肯定其長期投入職災預防及協助企業提升安全管理能力。

研討會聚焦高風險作業源頭防災及科技應用，除由職安署分享風險評估與安全管理政策方向，並邀請營造及石化業優良企業交流科技防災、數位化製程安全、智慧監測及AI智能助理等實務經驗。

另由中油石化事業部、友達光電、台灣默克及長春集團等企業分享科技應用成果，並結合安衛家族核心企業交流安全文化與風險管理作法，促進不同產業間的防災經驗交流與技術擴散。

職安署強調，隨著產業數位轉型及AI技術發展，科技工具應用於危害辨識、異常預警及製程監控，將有助於企業及早掌握作業風險，但仍須結合完善的安全管理制度，才能發揮實質防災效益。

未來將持續整合地方政府、產業及專業輔導資源，精進安全衛生家族合作與獎勵機制，協助中小企業導入適切的科技防災工具，從源頭改善高風險作業環境，讓職場安全成為產業永續發展的重要基礎。