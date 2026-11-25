綠岩能源今天宣布，已正式切入國際大型電子代工廠供應鏈，提供從設備改善、系統整合到能源管理的整合型節能服務；在跨國綠電合作上，所涵蓋的年度預計供應電量約為7086萬度，目前已完成越南廠區國際再生能源憑證（I-REC）交付；台灣廠區自今年起採「綠電轉供＋T-REC」模式供電，美國及泰國據點的憑證交易也將陸續推進。

綠岩能源發布新聞稿指出，近期接連取得國際大型電子製造業者合作成果，涵蓋人工智慧（AI）伺服器代工大廠的跨國綠電交易，以及大型電子代工廠越南生產基地的節能工程。

其中，跨國綠電合作年度預計供應電量約為7086萬度，目前已完成越南廠區國際再生能源憑證（I-REC）交付；台灣廠區自今年起採「綠電轉供＋T-REC」模式供電，美國及泰國據點的憑證交易也將陸續推進。

綠岩能源指出，此次跨國綠電合作涵蓋台灣、越南、美國及泰國四大市場，依各地電力制度提供實體綠電及國際再生能源憑證。越南廠區已完成I-REC註銷，相關憑證可作為企業範疇二碳排管理及國際減碳目標的依據，協助客戶將綠電使用延伸至全球生產基地。

綠岩能源董事長葉孟恒表示，AI產業的競爭，也是供應鏈碳管理能力的競爭。大型企業在全球布局下，不僅需要穩定的綠電供應，也需要提升生產基地的能源效率。

綠岩能源表示，隨著AI伺服器需求成長，國際科技大廠對供應鏈再生能源使用及碳排管理要求日益提高，綠電已成為企業維持國際競爭力的重要條件。面對各國電力制度與憑證規範差異，將透過台灣實體綠電供應及海外憑證交易，協助企業整合跨國能源需求，拓展海外交易市場。

企業節能工程方面，綠岩能源以電子五哥之一的國際大型電子代工廠越南廠為例指出，針對高耗能冰水主機系統進行改善，綠岩能源導入42台新機，並結合AI能源控制及能源管理系統（EMS），透過設備汰換與運轉最佳化提升工廠用電效率，展現從設備改善、系統整合到能源管理的整合型節能服務能力。

展望未來，綠岩能源表示，將持續深化各產業企業客戶合作，積極拓展國內外市場，整合再生能源供應、綠電交易、節能工程及AI能源管理等核心業務，提供涵蓋能源供應、效率提升及減碳管理的一站式能源解決方案，擴大多元產業應用與市場版圖，提升長期營運成長動能。