為推動中小微企業取得綠色融資及進行淨零轉型，經濟部成立「中小企業綠色金融聯盟」，宣示明（2027）年起目標更將擴大培育5,000名碳健檢人才，並協助5萬家中小微企業運用企業營運資料完成碳健檢及ESG自評分析，讓中小微企業提升永續競爭力。

經濟部表示，近2年中企署共協助37,713家中小微企業進行碳健檢，取得綠色授信件數由74件增至213件，授信金額由1.12億元增至14.63億元，未來中企署與21家聯盟成員及財會團體攜手合作，透過聯盟力量進一步推動中小微企業取得綠色融資及進行淨零轉型。

經濟部次長何晉滄表示，為呼應全球「2050淨零排放」目標，政府已規劃台灣2050淨零排放目的，經濟部為協助中小微企業因應此一趨勢及國際供應鏈要求，2025年起推動財務碳健檢，結合會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等三大財會團體，協助中小微企業進行碳盤查，且相關資訊經企業同意可傳送至聯徵中心平台，金融機構於審理減碳融資與節能設備採購申請時，可直接透過聯徵中心查詢企業過往減碳能力與未來投資計畫，提供資金支持。

何晉滄表示，經濟部修訂《產業創新條例》、《中小企業發展條例》(名稱擬修正為《中小微企業轉型升級發展條例》已送立法院審議中)，將企業採購節能設備納入投資抵減與減稅項目，並結合SBIR、A+計畫等計畫，鼓勵企業在研發過程中結合節能減碳，以分擔企業轉型成本。此外，環境部提出「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，獲國發基金提供100億元成立「台灣綠色成長投資基金」，透過搭配民間資金共同投資具備節能技術或減碳成效顯著的綠色成長企業。

中企署表示，台灣逾171.6萬家中小微企業，占全體企業98.9%及銀行放款64%，其碳數據正是金融業範疇三排放的關鍵。為解決中小微企業在數位轉型、淨零轉型中面臨缺資金、缺人才與碳盤查成本高昂的痛點，於2025年至2026年推動中小微碳健檢，分別協助1.2萬家及2.5萬家企業，從財碳兩帳分離走向數據同源，並串聯聯徵中心資料庫，讓碳健檢成果能連結銀行融資，跨域攜手同行，共創中小微企業成功轉型、專業服務業升級、金融機構落實責任授信的三贏新局。

中企署表示，近2年推動財務碳健檢累計培育5,200名碳健檢專業人才，並服務37,713家中小微企業進行碳健檢，成功協助8,102家企業減碳達41,420公噸CO₂e，減碳幅度約20%及節電數約8,200萬度；且近2年參與記碳帳的中小微企業，取得綠色授信件數由74件增至213件，成長近2倍，授信金額由1.12億元增至14.63億元，成長約12倍。

中企署說明，為進一步協助中小微企業取得淨零轉型所需資金，於今日號召金融機構共同成立「中小企業綠色金融聯盟」，制定中小微企業「知碳、減碳、綠色金融支持」轉型路徑，讓財務碳健檢的成果，真正轉化為驅動中小微企業綠色轉型實質助力。未來將持續與全國財會團體合作，以聯盟成員服務網絡力量，讓碳健檢成為企業轉型的起點，2027年起目標更將擴大培育5,000名碳健檢人才，並協助5萬家中小微企業運用企業營運資料完成碳健檢及ESG自評分析，讓中小微企業提升永續競爭力，共同將淨零挑戰轉化為中小企業升級與成長的新契機。