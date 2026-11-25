針對美方可能近期公布產能過剩301調查報告，行政院發言人李慧芝25日表示，台美雙方持續保持密切聯繫，若有最新進度將對外說明。她指出，依照先前強迫勞動301調查程序，產能過剩調查報告若公布，僅屬調查程序之一，報告中的建議稅率並非最終決定，後續仍須經過公聽會等程序，才會作出最終稅率決定。

李慧芝表示，台美雙方先前已簽署對等貿易協定（ART）及投資合作備忘錄（MOU），台灣也取得對等關稅15%不疊加的相對優惠待遇。我方有信心，美方產能過剩及強迫勞動兩項301調查的最終結果，將反映先前雙方談判成果。

根據外媒報導指出，美國政府準備對中國大陸、台灣等16國，加徵「產能過剩」關稅。預料美國貿易代表葛里爾最快本周宣布耗時數月的調查結果，不過宣布時間仍可能有變。

美國政府今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題的301調查，其中在強迫勞動議題上，台灣已獲得10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日、韓等主要競爭國，現在就等產能過剩調查結果出爐，稅率就會底定。