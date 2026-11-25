美國川普政府傳出最快本周將公布《貿易法》第301條款產能過剩調查結果，擬對台灣、中國大陸、歐盟等16個經濟體加徵新關稅，引發市場對關稅戰再起的疑慮，台股25日早盤一度重挫逾3,000點。不過，此次301新關稅並非全新的關稅政策，而是川普政府為重建先前遭美國最高法院推翻的對等關稅體系所採取的替代措施。據彭博資訊最新報導，新關稅稅率將不高於先前已談妥的貿易協議水準，意味台灣有望維持原先談妥的15%關稅待遇。

回顧川普政府關稅政策的演變，今年2月台美簽署「對等貿易協定」（ART），確立台灣15%不疊加最惠國（MFN）關稅待遇，不過，隨後美國最高法院裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的對等關稅無效，使原先對等關稅失去法律依據。

川普政府隨即改採《1974年貿易法》第122條款，自2月24日起暫時對全球課徵10%關稅，並疊加既有最惠國關稅，實施期限為150天。同時，美國貿易代表署（USTR）於3月11日及12日分別援引《貿易法》第301條款，針對「結構性產能過剩」及「強迫勞動」兩大議題展開調查。

強迫勞動調查結果已於7月公布，台灣取得10%不疊加最惠國關稅待遇，優於日本、南韓等主要競爭對手。而此次傳出最快本周公布的，則是另一項產能過剩調查結果。若此次產能過剩關稅僅再增加5個百分點，且維持不疊加最惠國關稅待遇，整體稅率便將回到原先台美談妥的15%水準。

經濟部今年6月即指出，122條款是美方為延續關稅政策所採取的過渡性措施，啟動301調查則是為了置換原先對等關稅所依據的IEEPA法源，待122條款關稅到期後，將轉由301條款接替。

亦即，此次美方祭出301新關稅，主要是替換原先對等關稅的法律依據，若最終稅率未超過原有貿易協議水準，台灣出口企業的關稅負擔相較原協議並未增加，實質衝擊未必如市場預期的大。不過，最終稅率、課徵範圍及是否維持不疊加待遇，仍待美方正式公布。

值得注意的是，本周傳出將公布的是301產能過剩調查結果，並非半導體232新關稅。不過，半導體232關稅仍是台灣科技產業面臨的潛在風險，川普今年9月曾揚言對輸美晶片課徵最高達200%的關稅，但目前美方尚未全面對半導體產品加徵關稅，也未公布新關稅措施的確切時程。

行政院今年9月曾指出，台灣已在台美協議中取得半導體232關稅最惠待遇，未來若美方祭出新關稅，將積極爭取落實既有優惠，包括赴美投資業者可享關稅減免，以及配額外的最優惠關稅待遇等，以降低對台灣半導體產業的衝擊。

儘管如此，川普301新關稅消息仍引發市場疑慮，台股25日盤中一度重挫逾3,000點，科技權值股全倒，其中台積電重挫6%，聯發科、聯電、南亞科均打入跌停板。