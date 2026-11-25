行政院政務委員兼國科會主委吳誠文25日出席經濟日報創新論壇時表示，上周股市出現慘狀，但台灣比較特殊，不要跟著別人緊張、驚嚇、不安，台灣的經濟數字這幾年來都非常健康；今年GDP預估應會超過1兆美元，經濟成長率也可能超過12%，業界訂單已接到年底，現在生產都來不及。

吳誠文指出，上周股市慘狀後，政府整個周末都在討論如何穩定股市，行政院長卓榮泰周一召集會議，邀請科技產業及金融業代表共商政府如何協助，凝聚共識，讓股市能較合理、理性發展。

他說，上周赴深圳出席APEC時，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）提到，根據IMF估計，2026年全球通膨將達4.7%，利率會被推升並出現貨幣緊縮政策；另一方面，AI帶動全球算力大規模投資，政府與民間大量借貸、發債，也讓利率快速推升，雙重夾擊下，資本市場與投資人處在非常不安的狀況。

吳誠文表示，美國總統川普周一才給了一個驚喜，昨天又有一個驚嚇，地緣政治、貿易衝突等問題讓全世界相當混亂，各國政府都非常緊張。但台灣有得天獨厚的關鍵地位，在先進製程及AI伺服器的前端製造掌握全世界九成以上市場，不必太過擔心經濟會受到很嚴重的打擊。

他以主計總處數字為例指出，2024年台灣GDP約8,000億美元，成長率超過5%；2025年GDP達9,200億美元，成長率8.68%，以超過2,000萬人口的國家來說相當不平凡，並進步到全世界第22大經濟體。

吳誠文也引述周一會議中的業界說法，電電公會理事長、鴻海董事長劉揚偉親自提到，鴻海9月營業額已經破兆，9月之後每個月都在成長，吳誠文說，鴻海集團今年營收可能超過10兆；台灣半導體產業協會理事長侯永清則提到，去年台灣半導體產業營收超過6.5兆，今年將超過9兆。

他強調，半導體加AI是台灣經濟的命脈，過去幾年成長速度在加快當中，當然不可能永遠用這個速度成長，等到滿足全世界的市場就會穩定下來，但之所以成長這麼快，就是因為全世界的市場還沒有被滿足。