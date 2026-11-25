「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros）創辦的「開放社會基金會」（OSF）近期再度成為社群與政商界話題焦點，不僅讓外界重新檢視跨國非營利組織（NGO）的金流去向，也引發大眾對於富豪透過「基金會借殼運作」的討論。

許多民眾反感的並非做公益本身，而是權貴階層可能利用免稅特權與制度漏洞，在「民主」、「和平」或「慈善」的保護傘下進行政治遊說、利益輸送或合法避稅。

為何索羅斯與基金會金流容易踩中大眾敏感神經？以下透過簡單條列的懶人包，帶您看懂背後的爭議核心以及國際上真實發生過的四大操作案例：

索羅斯在國際上以放空貨幣及透過鉅額資金介入各國政治議題聞名，其創辦的「開放社會基金會」長期在全球資助各類非營利組織與研究機構。

外界對這類資金往來的最大疑慮，在於擔心外國金主透過銀彈影響本土公共政策獨立性，或將基金會當作規避法規、培養勢力的「小金庫」，即便受資助方強調經費全數用於研究且未進個人口袋，仍容易觸動大眾對資訊不透明的聯想。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在2025年初登上《The Joe Rogan Experience》節目時，直接點名索羅斯是「系統駭客」。

馬斯克拆解，這套手法是先用少量私人資金（例如1,000萬美元）成立聽起來很正派的NGO（如「和平研究所」之類的機構），接著遊說政客撥出數十億美元納稅人稅金灌入該組織；表面上只拿5%到10%做公益當門面，剩下高達90%到95%卻變成支付高層巨額薪酬與推動政治宣傳的機器。

馬斯克基金會的「5%門檻」左口袋捐右口袋爭議

根據《紐約時報》與《經濟學人》披露的稅務文件，美國稅法規定私人基金會每年須捐出總資產5%做慈善才能享免稅優惠，馬斯克2021年曾捐出價值57億美元的特斯拉股票抵稅，但後續連續多年未達5%法定門檻（例如2022年僅捐約2.25%）。

更受爭議的是，該基金會捐出的款項中有超過四分之三（逾3億美元）是流向馬斯克自己創辦的另一家非營利組織（用於在德州旗下企業附近蓋學校），等於把錢從左口袋捐到右口袋，既省了稅，資金控制權也完全沒離開自己的商業版圖。

美國總統川普旗下的「唐納·川普基金會」在2018年遭紐約州檢察總長起訴，最終於2019年被法院裁定解散並罰款200萬美元。

調查發現，該基金會名義上接受外界慈善捐款，實際上卻被用來支付川普旗下商業公司的訴訟和解金、購買掛在自家高爾夫俱樂部的巨幅個人畫像，甚至直接用來舉辦2016年總統大選造勢募款活動，踩踏了慈善機構不得介入選舉的紅線。

捐贈者建議基金（DAF）的「即時避稅黑箱」

這是近年矽谷富豪與華爾街大亨最常使用的合法工具，只要把鉅款存進DAF帳戶，當下就能立刻獲得全額所得稅減免，但這筆錢並不需要馬上捐給弱勢團體，而是可以無限期停泊在帳戶內繼續投資生息。

由於美國法律未強制規定DAF每年必須捐出多少比例，且受贈對象無需公開揭露，常被外界批評為用來「即時避稅、延遲行善、隱藏金流去向」的超級黑箱。