財政部最新統計顯示，今年前10月台灣隱形眼鏡出口金額達4.5億美元，相較去年同期年增5.2%，預估全年出口規模可望創歷年次高，緊追民國110年的5.3億美元紀錄，且終止連續2年下滑。

財政部統計處本月發布財政統計通報，回顧105年至今年前10月隱形眼鏡出口走勢。統計處指出，隱形眼鏡是結合精密光學與醫療器材的產業，近年台灣出口金額多高居世界第5至6名。

統計處說明，出口金額方面，由105年2.9億美元上升至110年5.3億美元高點，隨後雖受全球通膨及市場競爭影響略有回落，111年至去年間出口規模仍維持在5億美元之上，今年前10月為4.5億美元，年增5.2%，全年出口規模可望創歷年次高，並終止連續2年下滑。

觀察出口主要市場，統計處說明，105年至今均以日本排名第1，中國居次，兩地區合占台灣隱形眼鏡出口比重逾8成，其中，對日本因深受其消費市場及國際大廠的高度信賴，占比一枝獨秀；對中國出口比重則由110年40%高點減半至20%，主因中國自主品牌快速崛起，壓縮台廠的出口空間，加以部分廠商採取在地化擴產策略。

進口部分，統計處表示，隱形眼鏡進口金額長期維持在0.7億美元左右，以愛爾蘭為最大來源，10年來占比多在4成以上，高點為110年的49.2%，主因愛爾蘭為國際知名隱形眼鏡品牌的重要生產地，亦為全球主要出口國之一。

統計處補充，排名位居台灣進口來源第2的美國，近年比重持續攀升，今年前10月已達26.1%。另近年受韓流及女團時尚風潮帶動，韓系隱形眼鏡在進口市場占比提升，由105年2.1%倍增至今年前10月5.6%，於整體進口排名由第7名前進至第4名。