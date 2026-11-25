交通部今年招商大會將於12月2日登場，共推出59件民間參與投資開發及重大交通建設工程採購案件，總商機逾新台幣2,895億元。其中，民間參與公共建設（民參）案商機達1,140.63億元，較去年增加約192.28億元，創歷年新高，展現民間企業對交通建設及資產開發前景的投資意願。

交通部表示，本次招商大會以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，持續開發民間投資案源，並精選4件亮點招商案件，包括台鐵公司「高雄車站周邊71期土地開發B4、B6案」及「高雄車站周邊71期B5基地招商案」、台灣港務公司「台中港港埠服務區土地開發投資案（捷運藍線B1站）」及桃園國際機場公司「第三航廈綜合免稅商店招商案」，合計民間投資金額達387.56億元。

交通部指出，4大亮點案件兼具交通建設、產業發展及區域活化效益，盼透過招商引進民間資金與專業經營能力，帶動車站、港區及機場周邊土地開發，創造更多投資與發展機會。

此外，大會也將表揚14家長期投入交通建設及公共服務的企業夥伴，受獎業者投資領域涵蓋航空站及其設施、港埠土地及設施開發、高鐵建設、交通及車站建設，以及文教設施等，肯定民間企業參與公共建設的成果。

招商大會現場將規劃「軌道新引擎」、「公路新脈動」、「觀光新亮點」、「航空新樞紐」、「港灣新藍海」及「資產新動能」六大主題展區，整合呈現交通部招商成果與發展藍圖，協助投資人掌握各項投資機會。

本次大會也邀請中華電信設置「交通職人AI映像館」互動體驗專區，運用AI影像生成技術，結合交通部所屬單位特色職務及工作場景，讓與會者透過互動方式認識交通建設與公共服務的多元面貌，呈現科技創新與交通發展結合的應用。

交通部表示，招商大會是政府與產業交流投資機會的重要平台，期盼透過活動深化產官合作，吸引更多民間資金投入交通建設及資產開發，共同推動交通發展。

交通部年度招商大會將於12月2日下午2時在台北新板希爾頓酒店3樓圓滿廳舉行，相關資訊及報名方式已公布於交通部招商專區，歡迎各界踴躍參與。