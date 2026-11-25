馬斯克痛批索羅斯！控用「和平研究所」打著公益旗號 九成資金涉利益輸送
特斯拉（TSLA）執行長馬斯克（Elon Musk）在2025年2月28日發布的知名Podcast節目《The Joe Rogan Experience》第2281集中，與主持人喬·羅根（Joe Rogan）大談政府效率部（DOGE）查帳進度時，將砲火直指「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros）。
馬斯克在節目中毫不留情地將索羅斯形容為「系統駭客（system hacker）」與「套利天才（genius at arbitrage）」，直言他非常懂得如何鑽制度漏洞來達到目的。
談到這套被他稱為「系統駭客」的操作手法，馬斯克在訪談中拆解指出，由政府出錢資助的「非政府組織（NGO）」本身就是一個矛盾且荒謬的漏洞，讓許多原本由政府直接執行會違法的行為，只要透過所謂的非營利組織就能合法化。
他進一步點名索羅斯正是這套玩法的高手，雖然如今高齡，但年輕時就摸透了「以小博大」的套利精髓，懂得用極高槓桿來撬動龐大的公共資源。
馬斯克具體舉例說明，索羅斯發現自己不需要直接去修改法律，只要先拿出一筆相對少量的私人資金，例如捐贈1,000萬美元成立一個非營利組織，接著透過政治遊說讓政客把大筆納稅人資金撥給該組織，就能瞬間把這筆錢放大成規模高達數十億美元的NGO。
而且這些組織通常掛著像是「和平研究所」之類聽起來很正派的名字，政府每年持續撥款卻幾乎沒有任何實質監督或績效要求。
羅根在節目中也追問這些資金流向，並提到有調查指出多達5.5萬個相關NGO透過AI追查才發現彼此串連、涉及推動政治宣傳與資金流動。
馬斯克對此附和表示，這類組織表面上也許會做5%到10%的公益來當作門面，避免被輕易抓包或課稅，但剩下高達90%到95%其實是一台巨大的「貪腐與利益輸送機器（graft machine）」，甚至讓部分人士藉由在非營利組織領取高額報酬而致富。
馬斯克強調，他主導政府效率部查帳時，發現許多小決策往往會演變成數十億美元的資金黑洞，甚至曾看到一個剛成立約一年、過去幾乎沒有任何活動紀錄的NGO，竟然能拿到高達19億美元的撥款。
他直言這種靠政府資金運作的NGO體系已經變成史上最大規模的騙局之一，這也是為何他們一著手砍斷這些資金鏈，就會遭到既得利益體系的猛烈反撲。
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