「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros）近年頻頻成為話題焦點，外界多半熟知他在匯市狙擊英鎊與新台幣的傳奇，但鮮少人知道，這位一生高舉人權與開放社會大旗的億萬富豪，投資生涯其實背負著一筆刑事有罪定讞紀錄——1988年的「法國興業銀行（Société Générale）內線交易案」。

這起纏訟長達23年的官司，不僅揭露他「只賺資訊套利快錢、不做局中人」的性格，更上演了一齣告上《歐洲人權法院》試圖洗白的諷刺戲碼。

拒當股東卻偷跑買股 資訊落差成提款機

時間回到1988年9月，當時法國左派政府秘密透過財政部支持金融家喬治·佩貝羅（Georges Pébereau）組建財團，計畫對才民營化一年的法國興業銀行發動敵意收購。

財團當時找上索羅斯邀請他入股成為長期股東，不願承擔實業與政治風險的他當場婉拒，但一掌握這項未公開機密，轉身就指示旗下「量子基金」砸下約5,000萬美元大買興業銀行等四家法國前國企股票。

短短一個月後收購消息走漏、股價飆升，索羅斯迅速獲利了結，單在興業銀行一檔股票便輕鬆賺進約220萬歐元（當時約合228萬美元）快錢。

纏訟多年最高法院定讞 遭罰近百萬歐元

這起「偷跑」事件隨即引爆法國政商醜聞並遭檢方以刑事罪名起訴。

2002年巴黎刑事法院開庭時，當時72歲的索羅斯親自出庭抗辯，自信表示自己做了一輩子金融投資，非常清楚什麼是內線交易；但法院並不買單，一審直接判他內線交易罪成立並開罰220萬歐元、沒收全數套利所得，全案上訴至2006年6月，法國最高法院最終維持有罪定讞，僅因法律技術細節將罰金調降至94萬500歐元。

平日高舉人權大旗 卻用人權公約護航商業犯罪

最戲劇性的是，不甘心背負刑事污點的索羅斯，在法國最高法院定讞後竟動用律師團一狀告上位於史特拉斯堡的「歐洲人權法院（ECHR）」。

索羅斯平日透過開放社會基金會大力資助人權與司法改革團體，這次卻反過來主張法國當年法條模糊、違反《歐洲人權公約》的「罪刑法定原則」，試圖撤銷自己的商業內線交易罪名。

人權法院裁定敗訴 留下一句經典判例

2011年10月，歐洲人權法院以4票對3票裁定索羅斯敗訴，並在判決書中直言，鑑於索羅斯是享譽國際且經驗豐富的機構投資人，不可能不知道買進股票有觸犯內線交易法的風險，正因沒有先例更應該比一般人謹慎。

這場歷時23年的訴訟至此畫下句點，從拒絕入股、轉手收割機密情報暴利，到試圖用人權公約解套，不僅成為國際金融監管「能力越大、責任越重」的經典教材，也與近年特斯拉執行長馬斯克痛批索羅斯擅長利用資訊與制度漏洞套利的評價相互呼應。