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明年經濟關鍵字預測／黃男州選「朗」 周理平挑「融」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，玉山金控董事長黃男州選「朗」，聚陽實業董事長周理平選「融」。
黃男州認為，經濟與通膨穩健、AI科技持續蓬勃發展、明年重要國內外選舉結果已確認，台灣人均GDP繼續明顯提升，整體而言，經濟仍處於明朗的上行階段。
周理平則期待，2027年成為科技與產業深度融合的一年。AI價值在於融入日常營運，串聯資料、流程與人的專業。企業若能促進跨部門協作，讓科技與人才相互加值，將有機會開創新成長動能。
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