國泰金控總經理李長庚昨（24）日分享第31屆聯合國氣候峰會（COP31）觀察指出，永續金融與國際組織合作的混合型金融已逐步受到重視，亞洲首件由新加坡政府與滙豐銀行發起、總規模達8億美元的混合型融資案已進入第二期，國泰世華銀行亦參與7,000萬美元的優先債放款，深化越南與菲律賓被投資公司的金融服務。

2026-11-25 01:54