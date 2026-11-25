輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳復職，重燃AI產業的信心，台股昨（24）日上演史詩級反彈，不過並未帶動新台幣同步走升，匯銀指出，美元指數突破104、外資單日匯出20億美元，使新台幣兌美元由升轉貶，收在32.939元，小貶4.4分，終止連三升，成交量放大至34.88億美元。

新台幣昨日盤中再度觸及33元整數關卡，凸顯外資資金匯出壓力尚未解除，加上美元指數突破104、升抵19個月高點，新台幣走勢與股市明顯背離。

匯銀表示，昨天新台幣開盤走升，一度讓市場以為是外資匯入款，但實際上是出口商看到台股大漲，認為新台幣將回升，向32.8~32.9元靠攏，因此進場拋匯推升新台幣。匯銀主管指出，儘管台股單日大漲，但外資仍賣超台股逾500億元，先前累積的大額賣超資金還在陸續匯出。

面對外資美元買盤壓力，中央銀行持續進場調節，尤其在匯價逼近32.99至33元附近時提供美元供給，尾盤再度出手穩匯，有效壓縮新台幣貶幅。從亞洲主要貨幣表現來看，新台幣並非最弱，昨日日圓貶0.21%，星元貶0.18%、新台幣貶值0.13%；至於韓元則升值0.18%、人民幣小升0.02%。