「美國晶片、美國創新、美國就業機會」，台積電董事長暨總裁魏哲家在親自署名、發給供應商的亞利桑那州擴建慶祝典禮邀請函中，以這三句話揭示台積電在美國的長期發展願景。他並提及台積電未來在美布局，從策略性取得新土地、進而整合南北兩大園區，到讓最先進晶圓廠及先進封裝扎根美國，勾勒出台積電全球化布局新戰略。

魏哲家在邀請函中披露台積電美國布局已從早期單點設廠，進入大規模、長期性產業聚落的發展階段。對照他先前在法說會證實計畫在德州評估設立晶圓廠，已預告亞利桑那州的土地，不足以滿足台積電在美布局，台積電更著眼於未來十年甚至更長時間的產能擴張預留空間。

更值得關注的是，魏哲家指出，要讓「最先進的晶圓廠及先進封裝扎根於美國本土」。這意味著台積電布局美國不再只是複製台灣的晶圓製造產能，而是朝向建立涵蓋先進製程、先進封裝及供應鏈支援的完整半導體製造生態系發展。對照亞利桑那州廠從四奈米出發，到第二廠切入三奈米，接著第三、四廠的二奈米，可預見未來的第五及第六廠的一點六奈米，魏哲家正逐步兌現當初承諾將百分之卅的二奈米產能在美製造並完成封裝。

過去美國雖掌握全球ＡＩ晶片設計及雲端運算產業主導權，卻高度仰賴台灣先進製程及先進封裝產能。台積電在美國南北雙園區布局，將有助於美國補足ＡＩ晶片從設計到製造、封裝的關鍵環節，也有利台積電進一步鞏固輝達、蘋果、超微、博通及美國大型雲端服務業者的訂單。

魏哲家此次在邀請函中強調「美國晶片、美國創新、美國就業機會」，也具有鮮明的政策溝通意義。台積電不僅要讓美國看到先進半導體製造能力落地，更要透過創造數萬個高科技就業機會，強化與美國政府、地方社區及產業界的長期合作關係，為未來持續擴大投資建立更穩固的發展基礎。

另一個值得關注的訊號，是魏哲家感謝供應鏈夥伴的貢獻，藉由舉辦歡迎晚宴，凸顯供應鏈的重要性。

台灣半導體供應鏈迎商機

台積電在台灣建立的競爭優勢，除了製程技術領先，更來自設備、材料、廠務工程及人才高度集中的產業聚落。要在美國重現這套高效率製造模式，單靠台積電自身力量並不足夠，勢必需要更多供應商跟進布局。這也意味著台灣半導體供應鏈將迎來另一波赴美投資商機與經營挑戰。

對台灣而言，台積電美國南北雙園區的形成，也將重新定義台美半導體產業分工。未來台灣如何持續掌握最前沿技術研發、新製程率先量產及先進封裝創新，將是維繫產業領先地位的關鍵。

台積電這次美國擴建慶祝典禮，雖有美國總統川普展現完成擴大美國投資的偉大政績意味，台積電也順勢向外界傳達正由以台灣為核心的全球晶圓代工企業，邁向跨洲建立大型半導體製造聚落的新階段，將持續挾完整布局，制霸全球晶圓代工市場。