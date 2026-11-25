第卅一屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）在土耳其安塔利亞落幕，國泰金控昨天分享現場三大觀察，包括氣候金融走向機制化、混合金融驅動亞洲能源轉型，以及氣候調適與投資韌性重要性提升。國泰金總經理李長庚指出，土耳其提出「氣候落實橋梁」（ＣＩＢ）機制，讓需要資金的國家提出具體計畫及監督指標，提高資金提供者的信心，使氣候金融從資金募集逐步走向實際投資。

國泰金今年由李長庚、資深顧問程淑芬及國泰世華銀行副總温珍瀚親赴ＣＯＰ31參與國際對話。

李長庚說，土耳其透過制度設計，讓爭取資源的國家提出可衡量監督的計畫，讓資金需求得以更有效率地獲得回應。

氣候政策倡議組織（ＣＰＩ）估算，二○三一年至二○三五年間，全球每年氣候金融需求高達九兆美元，但去年全球氣候金融規模預估僅二點一兆美元。國泰金指出，當前挑戰已不只是資金不足，而是如何透過金融工具與風險分攤機制，讓氣候專案具備可投資性及可融資性。

程淑芬指出，今年特別令人感動的是，愈來愈多銀行、保險公司及主權基金積極參與氣候金融，部分需要資金的國家也主動提出計畫，反映國際氣候金融合作逐漸從承諾走向實際行動。

温珍瀚則說，除綠色投融資，國泰世華也透過永續連結貸款，設定企業永續績效指標，客戶達標後可獲得貸款利率優惠，鼓勵企業落實永續轉型。